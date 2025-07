West Nile, si prevede il picco dopo Ferragosto



Cresce l'allarme tra gli esperti, preoccupati per l'imprevedibilità della diffusione del virus: si stima che i casi siano già 10mila. Verifiche sulle donazioni di sangue



In Italia, l’allarme per il virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus, WNV) è in aumento, con previsioni di un possibile picco di casi dopo Ferragosto. Gli esperti esprimono preoccupazione per l’imprevedibilità della diffusione del virus, trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzare infette, in particolare del genere Culex.

Si stima che i casi reali in Italia possano essere significativamente più alti di quelli confermati, potenzialmente nell’ordine delle decine di migliaia, poiché oltre l’80% delle infezioni è asintomatico e quindi non rilevato. Tuttavia, la stima di 10.000 casi non trova riscontro diretto nei dati ufficiali più recenti, che riportano numeri più contenuti (ad esempio, 32 casi confermati e 7 decessi al 30 luglio 2025). Questa discrepanza potrebbe riflettere la difficoltà di quantificare i casi asintomatici o non diagnosticati.

Per quanto riguarda le donazioni di sangue, il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha introdotto misure restrittive in 31 province italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Venezia, per prevenire la trasmissione del virus attraverso le trasfusioni. Chi ha soggiornato anche solo una notte nelle aree a rischio deve sottoporsi a un test NAT (Nuclear Acid Test) o attendere 28 giorni prima di donare sangue. Queste precauzioni sono state attivate in regioni come Lazio, Campania, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove sono stati segnalati casi umani.



L’aumento dei casi è favorito dalle condizioni climatiche, con ondate di calore alternate a piogge intense che creano ambienti ideali per la proliferazione delle zanzare. Le autorità sanitarie hanno intensificato i controlli, con campagne di disinfestazione e monitoraggio degli animali serbatoio, come uccelli e cavalli. Non esiste un vaccino o un trattamento specifico per il WNV; la prevenzione si basa principalmente sulla riduzione dell’esposizione alle punture di zanzara, ad esempio utilizzando repellenti, indossando abiti a maniche lunghe e eliminando acque stagnanti.