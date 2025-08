Maltempo, allerta gialla in 7 regioni



Gli esperti prevedono piogge e temporali in ampi settori di Toscana, Lazio, Puglia e l'intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Temporali in Lombardia e Veneto



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico per domenica 3 agosto, coinvolgendo sette regioni italiane: Toscana, Lazio, Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Le previsioni indicano precipitazioni sparse, spesso a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare localmente intense, con fenomeni come grandinate, forti raffiche di vento e possibili trombe d’aria, soprattutto nelle aree interne e appenniniche.

In Toscana, le zone più a rischio includono il Valdarno Inferiore, il bacino del Serchio, la Lunigiana e la Versilia, dove i temporali potrebbero causare locali allagamenti, frane superficiali e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. Nel Lazio, l’instabilità sarà più marcata nelle aree interne e meridionali, mentre Marche, Umbria, Abruzzo e Molise vedranno piogge diffuse, con particolare attenzione alle zone collinari e montuose. In Puglia, i temporali interesseranno soprattutto il Salento e le aree interne del Barese, con possibili disagi in aree urbane a causa di allagamenti.

Parallelamente, temporali sparsi sono attesi anche in Lombardia e Veneto. In Lombardia, l’allerta gialla copre la bassa pianura, le Prealpi e il nodo idraulico di Milano, dove i fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandinate e venti forti, con rischio di locali esondazioni di torrenti e allagamenti in città. In Veneto, l’instabilità si concentrerà nelle aree prealpine e nelle pianure centro-orientali, con possibilità di piogge intense e raffiche di vento.



Sulle Alpi, un ingresso di aria fredda in quota ha portato neve sulla Marmolada, con temperature che hanno toccato i -2°C a 3.000 metri di altitudine. La quota neve si attesta tra 2.000 e 2.300 metri, con accumuli modesti ma significativi per il periodo estivo. Questo calo termico è dovuto a una temporanea perturbazione atlantica che sta attraversando il Nord Italia.



A partire da lunedì 4 agosto, le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente. L’alta pressione dovrebbe rafforzarsi, portando tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con temperature in aumento che si manterranno su valori estivi, tra i 28 e i 34°C al Centro-Sud e tra i 25 e i 30°C al Nord. Questo miglioramento dovrebbe protrarsi fino a Ferragosto, con solo isolati episodi di instabilità pomeridiana limitati alle aree montuose. Si raccomanda comunque di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali variazioni nelle condizioni meteo e nei livelli di allerta.