West Nile, registrata la quarta vittima nel Lazio



Si tratta di una donna di 93 anni, originaria di Cisterna di Latina, morta allo Spallanzani di Roma a causa del virus. Italia prima in Europa per numero contagi



La quarta vittima del virus West Nile nel Lazio è una donna di 93 anni di Cisterna di Latina, deceduta all'Istituto Spallanzani di Roma dopo il trasferimento dall'ospedale San Paolo di Velletri. L'Italia registra il maggior numero di casi di West Nile in Europa nel 2025, con 89 casi segnalati al 30 luglio, di cui 40 neuro-invasivi, 46 con febbre e 3 asintomatici.

Il Lazio, in particolare la provincia di Latina, è la regione più colpita con 43 casi. Altre regioni interessate includono Campania (14 casi), Veneto (8) e Piemonte (3). In totale, si contano nove decessi: tre nel Lazio, cinque in Campania e uno in Piemonte.



Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), l'Italia è al primo posto in Europa per numero di contagi, seguita da Grecia, Romania, Bulgaria e Francia. Il virus, trasmesso principalmente dalle zanzare Culex pipiens, è stato rilevato in 31 province di 10 regioni italiane. La distribuzione geografica è più ampia rispetto agli anni precedenti, con uno spostamento verso le regioni centro-meridionali come Lazio e Campania.



Le misure di prevenzione includono il controllo delle zanzare, screening delle donazioni di sangue e raccomandazioni per l'uso di repellenti e l'eliminazione di acque stagnanti. Gli anziani e gli immunocompromessi sono a maggior rischio di complicazioni gravi. Non esiste trasmissione da persona a persona e l'80% dei casi è asintomatico.