Nato dalla geniale sceneggiatura di Dan O’Bannon e Ron Shusett e dagli incubi dell’artista svizzero Hans Ruedi Giger, nel 1979 “Alien” – diretto da Ridley Scott – ha fatto da apripista ad altre pellicole di genere fantascientifico. Introducendo una serie di elementi tanto innovativi quanto spaventosi e condizionando, in modo profondo, il modo in cui i film venivano realizzati e percepiti. Da qui l’importanza di un saggio come “I segreti di Alien” (250 pagine, 20 euro), scritto a quattro mani da Paolo Riberi e Giancarlo Genta. Pubblicato da Mimesis Edizioni nella collana “Il caffè dei filosofi”, il volume custodisce nel suo sottotitolo tutta la fascinazione del caso: “Gnosi, orrore cosmico, scienza e IA nella saga degli Xenomorfi”. Laddove lo Xenomorfo di Alien è, appunto, la spaventosa creatura parassitaria del noto franchise.



Quest’anno la saga di Alien – la cui serie principale comprende “Scontro finale” (1986), “Alien³” (1992) e “La clonazione” (1997), mentre il filone prequel include “Prometheus” (2012) e “Covenant” (2017), e la midquel conta “Romulus”, uscito nei cinema la scorsa estate – spegne 45 candeline. Ed ecco che tra i già citati sequel, prequel e crossover – (quest’ultimi collegati con il franchise di Predator: “Alien vs. Predator” (2004) e “Aliens vs. Predator 2” (2007) – possiamo finalmente osservare la nascita e lo sviluppo di una saga variegata e poliedrica, durante la quale dietro la macchina da presa si sono avvicendati cineasti del calibro di James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet e Fede Álvarez.



Ripercorrendo l’intera storia del ciclo di Alien – “uno specchio distorto delle ombre, delle radici e delle paure più inconsce della civiltà occidentale”, riporta la quarta di copertina – il volume ne indaga i retroscena, osservando a ritroso le influenze e le fonti che hanno dato il là allo spaventoso e, in parallelo, splendido mondo abitato dallo Xenomorfo: dai vangeli gnostici all’orrore cosmico di H.P. Lovecraft (tra i più rilevanti scrittori di letteratura horror insieme a Edgar Allan Poe, precorritore della fantascienza angloamericana) dal femminino sacro ai viaggi interstellari e all’intelligenza artificiale, passando per l’alchimia, le scoperte di Charles Darwin e la terraformazione. Forte di una ricca e accurata bibliografia, “I segreti di Alien” si apre con la prefazione del critico cinematografico Emanuele Rauco, che definisce il libro “un affascinante esercizio di pensiero filosofico e scientifico” nonché “un modo per riflettere su temi che hanno molto a che fare con il nostro futuro e il nostro presente”.



Ed è proprio così. Riberi (funzionario pubblico, collaboratore giornalistico, studioso di storia antica e letteratura delle origine cristiane) e Genta (professore emerito di Costruzione di macchine presso il Politecnico di Torino) non sono soltanto due ottime penne: conoscono a fondo la materia e l’hanno saputa plasmare in una lettura approfondita e scorrevole. Non da ultimo, ordinata. “La saga di Alien” si sviluppa infatti in tre parti – “la saga”, “tra mito e filosofia”, “tra scienza ed economia” – che orientano in lettore nel miglior modo possibile, consentendogli una visione non per forza “lineare”. Particolarmente interessante è il capitolo dedicato allo Xenomorfo (e a chi, se no?), dove i nostri spaziano tra teologia e biologia, armi e origini. E ancora, è degno di particolare nota lo spazio dedicato a Ripley – “madre e donna, eroina e distruttrice” – che omaggia il tenente Ellen Ripley, interpretato sul grande schermo da Sigourney Weaver, nonché il capitolo che flirta con vangeli gnostici (“Alien è un universo che non lascia alcuno spazio all’esistenza di una divinità benevola e onnipotente come quella che caratterizza la tradizione giudaico-cristiana”).



Non mancano, infine, le foto a corredo del testo: locandine dei film, illustrazioni, mappe, scatti in bianco e nero. E non è banale in un saggio, dove (giustamente) è la scrittura a fare la voce grossa. Insomma, tra religione, storia, politica, scienza e tecnologia, “La saga di Alien” rappresenta una guida unica per addentrarsi fin negli angoli più remoti di questa galassia dalle tinte claustrofobiche. Certamente un libro da sfogliare e risfogliare con accortezza (perché “nello spazio nessuno può sentirti urlare”), ma da non lasciare impolverare sugli scaffali. Sarebbe realmente uno spreco. M.C. 06-08-2025