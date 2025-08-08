ESTERI UTILITIES Vance: “Gli Usa non riconosceranno la Palestina”



Sì dei militari a Netanhayu per l'occupazione: "L'Idf assisterà i civili, residenti evacuati entro il 7 ottobre". L'Onu, "Israele fermi il suo piano". Il governo tedesco blocca la fornitura di armi a Israele



J.D. Vance annuncia oggi che "gli Usa non riconosceranno la Palestina". Una posizione coerente con chi si oppone al riconoscimento dello Stato palestinese senza un processo negoziale preliminare. Lo stesso presidente Trump ha ribadito che non voterebbe mai a favore di uno Stato palestinese, definendo il riconoscimento come "una ricompensa per Hamas", in linea con la politica statunitense di lunga data, che insiste su negoziati bilaterali per risolvere la questione.



Intanto il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato un piano per sconfiggere Hamas, che include il controllo di Gaza City da parte dell'IDF e la distribuzione di assistenza umanitaria alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento. I residenti saranno evacuati entro il 7 ottobre, probabilmente con un'operazione militare su larga scala. L'ONU, attraverso funzionari come Miroslav Jenca, ha esortato Israele a fermare il suo piano di espansione militare a Gaza, sottolineando che non esiste una soluzione militare al conflitto e che un'operazione su larga scala potrebbe avere "conseguenze catastrofiche" per milioni di palestinesi e mettere a rischio gli ostaggi. L'ONU ha anche criticato le restrizioni israeliane agli aiuti umanitari, con rapporti che descrivono una "carestia deliberata" a Gaza e la necessità di un cessate il fuoco immediato.



La Germania infine ha adottato una posizione più cauta sulle forniture di armi a Israele. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato che le decisioni sulle spedizioni di armi saranno basate su una valutazione della situazione umanitaria a Gaza, in conformità al diritto internazionale. Una posizione che riflette un crescente scrutinio internazionale sulle azioni di Israele, con la Germania che si è detta pronta ad aumentare la pressione se non ci saranno progressi umanitari. 08-08-2025



