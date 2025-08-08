Intossicazione da botulino, sequestro prodotto in tutta Italia

La Procura di Paola apre un'inchiesta dopo la morte di un 52enne che aveva mangiato un panino acquistato sul lungomare di Diamante. Nove i ricoverati. Attivati i protocolli sanitari del ministero della Salute in Sardegna e Calabria

La Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha aperto un'inchiesta a seguito della morte di un turista 52enne, deceduto dopo aver consumato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un food truck sul lungomare di Diamante, in provincia di Cosenza. L'uomo, che stava rientrando a casa a Napoli, è morto in autostrada all'altezza di Lagonegro (Potenza) a causa di malori legati a una sospetta intossicazione da botulino. È stata disposta un'autopsia per confermare le cause del decesso, affidata all'Istituto di medicina legale di Catanzaro.



Nove persone, che avevano consumato lo stesso tipo di panino, sono state ricoverate all'ospedale di Cosenza con sintomi tipici del botulismo, come annebbiamento della vista e vomito. Tra i ricoverati, sette sono in terapia intensiva, inclusi due giovani di 17 anni, uno dei quali intubato. Cinque pazienti hanno ricevuto il siero antitossina botulinica, fornito da Taranto e Roma, mentre altre fiale sono tenute di scorta. I sanitari hanno avvertito che i sintomi possono manifestarsi entro 72 ore dall'ingestione, non escludendo nuovi casi.





La Procura ha disposto il sequestro su scala nazionale di un prodotto commerciale ritenuto la possibile fonte dell'intossicazione. Il food truck coinvolto è stato posto sotto sequestro, e i Carabinieri del NAS stanno analizzando campioni di cibo per verificare se la contaminazione sia avvenuta nel punto vendita o in altre confezioni del prodotto. Si indaga per i reati di commercio di sostanze alimentari nocive, morte e lesioni come conseguenza di altro reato, con due indagati, presumibilmente i titolari del food truck.





Parallelamente, un altro focolaio di intossicazione da botulino è stato segnalato in Sardegna, dove una donna di 38 anni è morta dopo aver consumato guacamole contaminato durante la Fiesta Latina a Monserrato (Cagliari). Otto persone sono state ricoverate, tra cui un bambino di 11 anni in terapia intensiva a Roma. La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta.



Il Ministero della Salute ha attivato i protocolli sanitari in entrambe le regioni, garantendo la distribuzione rapida di antidoti tramite la rete nazionale della Scorta Strategica Antidoti e Farmaci (SNAF). Il Ministero ha anche evidenziato che i cibi a rischio botulino sono spesso conserve casalinghe mal preparate, mentre i prodotti industriali sono raramente coinvolti.