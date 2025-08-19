Pippo Baudo, Militello prepara l'ultimo addio

Il lutto nel mondo dello spettacolo: in 8000 gli rendono omaggio al Teatro delle Vittorie di Roma. Domani, in Sicilia, i funerali del presentatore che ha fatto la storia della tv

Militello Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, il celebre conduttore televisivo scomparso il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nel Santuario di Santa Maria della Stella, una chiesa barocca a cui Baudo era profondamente legato, dove da giovane aveva fatto il chierichetto e mosso i primi passi come presentatore nel teatro locale.





Il sindaco Giovanni Burtone ha proclamato il lutto cittadino, annunciando un’organizzazione attenta per accogliere migliaia di persone, con maxischermi in piazza e potenziamento dei collegamenti via bus da Catania, Militello e Gela. La camera ardente, allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, ha visto un omaggio pubblico lunedì 18 e martedì 19 agosto, con 8.000 persone che hanno reso onore al “re della televisione italiana”.



