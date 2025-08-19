|Pippo Baudo, Militello prepara l'ultimo addio
Il lutto nel mondo dello spettacolo: in 8000 gli rendono omaggio al Teatro delle Vittorie di Roma. Domani, in Sicilia, i funerali del presentatore che ha fatto la storia della tv
Militello Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, il celebre conduttore televisivo scomparso il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nel Santuario di Santa Maria della Stella, una chiesa barocca a cui Baudo era profondamente legato, dove da giovane aveva fatto il chierichetto e mosso i primi passi come presentatore nel teatro locale.
Il sindaco Giovanni Burtone ha proclamato il lutto cittadino, annunciando un’organizzazione attenta per accogliere migliaia di persone, con maxischermi in piazza e potenziamento dei collegamenti via bus da Catania, Militello e Gela. La camera ardente, allestita al Teatro delle Vittorie a Roma, ha visto un omaggio pubblico lunedì 18 e martedì 19 agosto, con 8.000 persone che hanno reso onore al “re della televisione italiana”.
Baudo, nato a Militello il 7 giugno 1936, ha sempre mantenuto un forte legame con il suo paese, celebrato come “Borgo dei Borghi 2025” anche grazie al suo invito a votarlo. La Rai trasmetterà le esequie in diretta su Rai 1, mentre Rete4 dedicherà uno speciale. Il vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, presiederà il rito, in un clima di grande commozione per un uomo che ha segnato la storia della televisione e l’identità culturale del Paese.