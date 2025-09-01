CRONACA UTILITIES Inizia ufficialmente l'anno scolastico 2025-26



Interessa 7 milioni di studenti e 1 milione tra il personale scolastico, anche se le lezioni vere e proprie prenderanno l'avvio dall'8 settembre (le prime lezioni nella provincia autonoma di Bolzano)



Inizia ufficialmente oggi l'anno scolastico 2025-2026 in Italia, con le lezioni che partiranno generalmente dall'8 settembre, a seconda delle regioni. Il calendario scolastico varia regionalmente: le lezioni iniziano tra l’8 e il 15 settembre (es. Sicilia il 10, Emilia-Romagna il 15) e terminano tra il 6 e il 10 giugno 2026, seguite dagli esami di Stato. Le festività includono Ognissanti, Immacolata, Natale (23 dicembre-6 gennaio), Carnevale, Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Per dettagli, consultare i siti regionali o il Ministero dell’Istruzione.



L’Unione Nazionale Consumatori segnala aumenti nei costi scolastici: i libri di testo sono aumentati del 2,8% rispetto al 2024 e del 14,4% dal 2021, con una spesa media di 537-580 euro per studente alle medie e fino a 1.250 euro alle superiori (555,16 euro per la prima media, 808,90 euro per la prima superiore, inclusi dizionari). Il corredo scolastico costa in media 658,20 euro (+1,7% sul 2024), con penne e matite in aumento del 6,9% sul 2024 e del 24,2% dal 2021. Zaini griffati superano i 200 euro, astucci attrezzati i 60 euro, diari i 40 euro. La spesa totale per studente può raggiungere 1.200-1.467 euro, soprattutto per le prime classi delle superiori, inclusi dispositivi come PC (circa 420 euro).



Per risparmiare, l’UNC consiglia libri usati (risparmio fino al 50%), e-book, acquisti nella grande distribuzione o online (sconti del 15-20%), evitare prodotti di marca (risparmio fino al 40%), usare biblioteche scolastiche o il comodato d’uso e attendere le indicazioni dei docenti. L’UNC e Codacons denunciano la scarsa concorrenza nel settore editoriale (quattro editori controllano l’80% del mercato) e chiedono al Governo di eliminare il tetto del 15% sugli sconti per i libri e di vietare pratiche che limitano l’usato digitale.



Il Ministero dell’Istruzione ha assunto 41.901 nuovi docenti di ruolo per ridurre la precarietà e garantire continuità didattica, anche se persistono carenze in discipline STEM e al Nord. Il Ministero ha aggiornato i prezzi di copertina per la scuola primaria e i tetti di spesa per le secondarie, con riduzioni del 10% per testi misti e del 30% per testi digitali, permettendo uno sforamento massimo del 15% dei tetti con motivazione. Agevolazioni come bonus libri e trasporti sono disponibili in regioni come la Puglia per famiglie con ISEE basso (fino a 12.000 euro o 15.000 per famiglie numerose). La Carta dello Studente “Io Studio” offre sconti per gli studenti delle superiori. I libri digitali non hanno ridotto i costi come previsto, poiché il 95% delle classi usa testi cartacei insieme agli e-book, e l’Antitrust critica le licenze digitali che limitano il mercato dell’usato. Iniziative come “Dona la spesa” di Coop promuovono la raccolta di materiale per famiglie in difficoltà.



Il caro scuola è considerato una questione sociale che rischia di compromettere il diritto allo studio, specialmente per le famiglie meno abbienti. Le associazioni chiedono detrazioni fiscali, innalzamento delle soglie ISEE per i bonus e interventi per ridurre i costi. 01-09-2025



