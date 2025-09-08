METEO
BORSA
08/09/2025 12:08
HOME CRONACA POLITICA ESTERI ECONOMIA SPORT SPETTACOLO EVENTI CULTURA HI-TECH
Zalando
CRONACA
UTILITIES
Oroscopo del Giorno
Mappe
Treni: Orari e Pren.
Alitalia: Orari e Pren.
Meridiana: Orari e Pren.
Airone: Orari e Pren.
Calcolo Codice Fiscale
Calcolo ICI
Calcolo Interessi Legali
Calcolo Interessi di Mora
Verifica Partite IVA
Ricerca C.A.P.
Ricerca Raccomandate
Ricerca Uffici Giudiziari
Gazzetta Ufficiale
Zalando
Scuola, da oggi si torna in classe: inizia Bolzano

Prima campanella dell’anno scolastico 2025-2026 e inizio delle lezioni per oltre 90 mila studenti. La maggior parte delle regioni inizierà il 15 settembre

A Bolzano, oggi, prima campanella dell’anno scolastico 2025-2026 con l’inizio delle lezioni per oltre 90 mila studenti della Provincia autonoma. Come da tradizione, l’Alto Adige è la prima regione in Italia a riaprire le scuole, anticipando il resto del Paese. Il calendario scolastico nazionale prevede infatti date di avvio differenziate: Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto seguiranno il 10 settembre, Friuli-Venezia Giulia l’11, Lombardia il 12, mentre la maggior parte delle regioni, tra cui Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, inizierà il 15 settembre. Ultime a partire saranno Calabria e Puglia, il 16 settembre. 

In Alto Adige, il ritorno in classe avviene in una giornata di sole, anche se con temperature non più estive, e coinvolge scuole di ogni ordine e grado, con 22.211 iscritti negli istituti in lingua italiana, 65.010 in quelli in lingua tedesca e 2.935 nelle scuole delle valli ladine. Quest’anno, però, non mancano le tensioni: il corpo docente ha deciso di sospendere le gite scolastiche a causa di un prolungato braccio di ferro con la Provincia per il rinnovo del contratto locale, portando in alcune scuole elementari e medie alla cancellazione della tradizionale messa di inizio anno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che entro fine settembre 41.901 nuovi docenti entreranno in ruolo, coprendo il 76,8% dei posti disponibili, un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. 

Tra le novità dell’anno scolastico, spiccano la riforma dell’esame di Maturità, con un orale obbligatorio su quattro materie, il divieto di utilizzo dei cellulari anche alle superiori e nuove regole sul voto in condotta. Le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, a seconda delle regioni, mentre le prossime vacanze sono previste per il maxi ponte di Natale, dal 20 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. In Alto Adige, il calendario include pause aggiuntive, come la “settimana Sharm” a novembre, pensata per le famiglie degli albergatori.
08-09-2025

Share
Linear
Copyright 2006 © Cookie Policy e Privacy