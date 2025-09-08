Scuola, da oggi si torna in classe: inizia Bolzano

Prima campanella dell’anno scolastico 2025-2026 e inizio delle lezioni per oltre 90 mila studenti. La maggior parte delle regioni inizierà il 15 settembre

A Bolzano, oggi, prima campanella dell’anno scolastico 2025-2026 con l’inizio delle lezioni per oltre 90 mila studenti della Provincia autonoma. Come da tradizione, l’Alto Adige è la prima regione in Italia a riaprire le scuole, anticipando il resto del Paese. Il calendario scolastico nazionale prevede infatti date di avvio differenziate: Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto seguiranno il 10 settembre, Friuli-Venezia Giulia l’11, Lombardia il 12, mentre la maggior parte delle regioni, tra cui Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, inizierà il 15 settembre. Ultime a partire saranno Calabria e Puglia, il 16 settembre.





In Alto Adige, il ritorno in classe avviene in una giornata di sole, anche se con temperature non più estive, e coinvolge scuole di ogni ordine e grado, con 22.211 iscritti negli istituti in lingua italiana, 65.010 in quelli in lingua tedesca e 2.935 nelle scuole delle valli ladine. Quest’anno, però, non mancano le tensioni: il corpo docente ha deciso di sospendere le gite scolastiche a causa di un prolungato braccio di ferro con la Provincia per il rinnovo del contratto locale, portando in alcune scuole elementari e medie alla cancellazione della tradizionale messa di inizio anno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che entro fine settembre 41.901 nuovi docenti entreranno in ruolo, coprendo il 76,8% dei posti disponibili, un aumento del 30% rispetto all’anno precedente.



