Kallas: “Putin non si ferma, ora sanzioni coordinate”

Affondo dell’Alta rappresentante dell’Unione da Strasburgo. "Finché la Russia continua guerra lo facciamo anche noi. Putin non si fermerà finché non sarà costretto"

Kaja Kallas, Alta rappresentante dell'Unione Europea per la Politica estera, ha espresso una posizione ferma e decisa riguardo al conflitto in Ucraina durante il suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. In un contesto segnato dall'escalation delle tensioni, con il recente lancio da parte della Russia del più grande assalto aereo della guerra finora, Kallas ha sottolineato che Vladimir Putin non ha alcun interesse per la pace e non fermerà la guerra finché non sarà costretto a farlo.





L'affondo di Kallas arriva in un momento critico, in cui l'Ucraina continua a subire attacchi devastanti, come il missile lanciato nella notte di sabato che ha colpito infrastrutture chiave, diventando un caso internazionale con Kiev che lo definisce un attacco al potere. Kallas ha enfatizzato l'importanza di una risposta coordinata a livello internazionale, affermando che ci si sta organizzando con i partner globali perché l'impatto delle sanzioni coordinate è molto più forte di un'azione isolata dell'Ue. In questo quadro, il Cremlino ha ribadito che nessuna sanzione lo farà cambiare posizione sull'Ucraina, mentre dall'altra parte Donald Trump minaccia una seconda fase di misure restrittive e l'Ue prepara il diciannovesimo pacchetto di sanzioni in coordinamento con Washington.



