Turismo in crescita nel secondo trimestre



Lo scrive l'Istat, spiegando che gli arrivi negli esercizi ricettivi sono aumentati dell’1,1%, mentre le presenze hanno registrato una crescita più significativa, pari al 4,7%

I dati provvisori dell’indagine “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” evidenziano un incremento del turismo nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024, anno già caratterizzato da flussi record. Gli arrivi negli esercizi ricettivi sono aumentati dell’1,1%, mentre le presenze hanno registrato una crescita più significativa, pari al 4,7%. L’andamento mensile mostra un aumento ad aprile, un calo a maggio e una nuova crescita a giugno, mese che concentra il 46,3% delle presenze totali del trimestre.



Ad aprile si registrano 10,6 milioni di arrivi (+1,1%) e 29,8 milioni di presenze (+6,2%). A maggio, con 13,4 milioni di arrivi (-2,1%) e 38,8 milioni di presenze (-3,0%), si osserva una flessione. A giugno, invece, i 16,8 milioni di arrivi (+3,9%) e i 59 milioni di presenze (+9,7%) confermano una ripresa sostenuta.



La domanda interna mostra una lieve diminuzione degli arrivi (-0,9%) ma un aumento delle presenze (+3,0%), mentre i flussi stranieri crescono sia negli arrivi (+2,7%) che nelle presenze (+5,9%). Per i residenti, si rilevano variazioni contrastanti: un calo ad aprile (-5,7% arrivi, -0,4% presenze), un aumento a maggio (+12,8% arrivi, +18,2% presenze) e una nuova flessione a giugno (-7,0% arrivi, -3,1% presenze). I non residenti, invece, registrano incrementi ad aprile (+7,2% arrivi, +11,0% presenze) e giugno (+13,4% arrivi, +20,6% presenze), con una diminuzione a maggio (-11,1% arrivi, -12,6% presenze).



La permanenza media è salita a 3,13 notti rispetto alle 3,02 del 2024, con un aumento da 2,78 a 2,89 notti per i residenti e da 3,21 a 3,31 notti per gli stranieri. La componente straniera rappresenta il 60,5% delle presenze totali, con un picco del 62,1% a maggio.



Gli esercizi alberghieri registrano un lieve calo degli arrivi (-1,2%) ma un aumento delle presenze (+4,3%), con incrementi mensili più marcati a giugno (+6,1%). Gli esercizi extra-alberghieri crescono sia negli arrivi (+6,1%) che nelle presenze (+5,4%), con aumenti significativi ad aprile (+12,6%) e giugno (+15,0%), ma una flessione a maggio (-11,7%). Nel dettaglio, le presenze di residenti crescono a maggio sia nel comparto alberghiero (+16,2%) che extra-alberghiero (+21,9%), mentre gli stranieri registrano incrementi ad aprile e giugno in entrambi i comparti, con cali significativi a maggio.



Tra le strutture extra-alberghiere, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale crescono del 9%, trainando il comparto, mentre i B&B registrano un calo del 4% e il settore open air rimane stabile (-0,7%). Le altre strutture extra-alberghiere segnano un aumento del 3%.



A livello territoriale, le grandi città e le località culturali mostrano una crescita contenuta delle presenze (+1%), mentre i Comuni montani registrano un incremento del 12%. Le destinazioni balneari mantengono i livelli del 2024, con un lieve aumento a giugno (+0,7%). Tra le città, Milano, Firenze e Bologna evidenziano incrementi superiori all’8%, mentre Venezia registra una flessione del 6,1%. Sulla Riviera romagnola, Ravenna (+15,7%) e Cervia (+13,9%) spiccano per crescita, seguite da Rimini (+4,1%), Riccione (+1,9%) e Cesenatico (+1,0%). Positive anche le performance di Chioggia (+9,9%), Jesolo (+1,6%) e Lignano Sabbiadoro (+4,4%) sull’Adriatico settentrionale, e di Bari (+20%) e Vieste (+10%) in Puglia.



I dati, pur provvisori, confermano un consolidamento del turismo in Italia, con una crescita trainata dalla domanda estera e dalle strutture extra-alberghiere, accanto a una buona tenuta delle destinazioni culturali e balneari.