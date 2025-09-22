Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Liguria



Al Nord forti temporali, allagamenti e frane. Sottopasso allagato a Lomazzo (Como). Allerta gialla in Piemonte. In Trentino crollo delle temperature, neve a 2.500 metri



Una perturbazione atlantica ha investito il Nord Italia con piogge torrenziali e venti forti, scatenando una serie di disagi che colpiscono diverse regioni. I temporali, accompagnati da grandinate e raffiche fino a 80 km/h, hanno causato allagamenti diffusi e frane in varie province, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi per soccorrere automobilisti intrappolati e liberare strade.



A Lomazzo, in provincia di Como, un sottopasso è stato completamente sommerso dall'acqua, rendendolo impraticabile e costringendo le autorità locali a chiudere l'accesso. Interrotto il traffico sulla via principale, con i pompieri che hanno pompato via decine di metri cubi d'acqua per ripristinare la viabilità. Simili scene si sono ripetute in Lombardia e Veneto, dove fiumi e torrenti sono esondati, invadendo campi e abitazioni isolate. In Friuli-Venezia Giulia, una frana ha ostruito la statale 52 verso il Cadore, isolando per ore alcune frazioni montane.



La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per il Piemonte, dove le precipitazioni più intense si concentrano sulle valli cuneesi e torinesi. Le squadre di pronto intervento monitorano in tempo reale i livelli idrometrici del Po e dei suoi affluenti, con previsioni di ulteriori rovesci fino a domani mattina. "Il rischio idrogeologico è elevato, invitiamo la popolazione a evitare spostamenti non necessari", ha dichiarato il responsabile regionale della Protezione Civile in una nota ufficiale.



Nel frattempo, in Trentino-Alto Adige il fronte freddo ha provocato un repentino crollo delle temperature, con valori scesi di oltre 10 gradi in poche ore. A quote superiori ai 2.500 metri, sui rilievi delle Dolomiti, ha già iniziato a nevicare, imbiancando i primi passi alpini e complicando la viabilità per i camionisti diretti verso l'Austria. Le stazioni meteo di Bolzano registrano un calo fino a 5 gradi centigradi in quota, con gelate notturne previste anche nelle valli. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe intensificarsi nelle prossime 24 ore, trasformando la pioggia in neve fino a 1.800 metri.



Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha esteso il monitoraggio a tutto il Settentrione, con bollettini aggiornati che indicano un'attenuazione graduale del maltempo entro martedì. Intanto, i danni stimati ammontano a diversi milioni di euro, tra infrastrutture colpite e produzioni agricole danneggiate, mentre le prefetture lavorano per valutare l'entità delle richieste di stato di emergenza.