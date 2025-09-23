"I principi dell'Onu sono sotto assedio"



A dirlo il segretario generale dell'Onu Guterres aprendo i lavori dell'80esima Assemblea Generale. «Riconoscere la Palestina per uscire da un incubo. A Gaza orrori a livello mostruoso, ingiustificabile»

All'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte della Francia, definendolo un passo essenziale per inaugurare un processo politico che porti a un cessate il fuoco a Gaza, al rilascio degli ostaggi e al ripristino degli aiuti umanitari.

"Riconoscere oggi lo Stato di Palestina è l'unico modo di fornire una soluzione politica a una situazione che deve finire", ha dichiarato il presidente francese in un'intervista alla Cbs, ribadendo che tale mossa non sottrae nulla ai diritti del popolo israeliano e non ha connotazioni antisemite, come invece accusato dall'ambasciatore statunitense in Francia. L'annuncio, pronunciato durante la conferenza di alto livello sulla soluzione a due Stati organizzata da Francia e Arabia Saudita, ha suscitato un applauso prolungato dalla platea, con il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud che ha invitato altri Paesi a seguire l'esempio per sostenere "gli sforzi verso l'attuazione della soluzione dei due Stati", l'unico percorso per una pace giusta e duratura.

La decisione di Parigi, anticipata da settimane e condivisa ora da una decina di nazioni europee e occidentali tra cui Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, San Marino, Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo, porta il numero totale di Stati che riconoscono la Palestina come entità sovrana a oltre 150 su 193 membri dell'Onu. La reazione di Israele è stata immediata e netta. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha condannato l'iniziativa come un "premio assurdo per il terrorismo" e ha promesso di combattere "sia alle Nazioni Unite che su tutti gli altri fronti la propaganda diffamatoria rivolta contro di noi e gli appelli a creare uno Stato palestinese che metterebbe in pericolo la nostra esistenza". In un video messaggio su X, Netanyahu ha escluso categoricamente la creazione di uno Stato palestinese a ovest del Giordano, ribadendo che "non ci sarà alcuno Stato palestinese" e che la risposta a questi tentativi arriverà dopo il suo rientro dagli Stati Uniti.



Il presidente Trump ha minimizzato il valore del riconoscimento francese e dei suoi alleati, definendolo "puramente simbolico" e un "gesto di scena" che non altera la diplomazia seria. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha sottolineato che "le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace per la regione, possibili solo senza Hamas", mentre il segretario di Stato Marco Rubio ha criticato la mossa come una "decisione sconsiderata" che premia il terrore e ostacola la pace. La Casa Bianca ha rimarcato che un riconoscimento unilaterale equivale a una "ricompensa per Hamas".



Intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alla conferenza Onu, ha affermato che "la soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente". L'Italia, che ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti umanitari a Gaza e organizzato evacuazioni mediche per centinaia di bambini palestinesi, firmerà il documento finale sulla soluzione a due popoli, chiedendo a Israele di facilitare l'ingresso degli aiuti e sostenendo le riforme dell'Autorità Nazionale Palestinese. Tajani ha descritto il popolo palestinese come "doppia vittima" della reazione sproporzionata israeliana e di Hamas, che usa civili come scudi umani, e ha escluso un riconoscimento immediato dello Stato palestinese da parte di Roma, sostenendo che esso debba essere costruito attraverso negoziati per non favorire il gruppo islamista.

I principi fondamentali delle Nazioni Unite sono sotto attacco ha poi detto il segretario generale dell’Onu, António Guterres, aprendo i lavori dell’80esima Assemblea Generale a New York. Nel suo discorso, Guterres ha lanciato un allarme sulla crisi globale, sottolineando come i valori fondanti dell’organizzazione siano minacciati da conflitti, instabilità e violazioni dei diritti umani. Il segretario generale ha posto l’accento sulla situazione in Medio Oriente, definendo gli orrori a Gaza «a un livello mostruoso e ingiustificabile». Ha ribadito la necessità di riconoscere lo Stato di Palestina come passo imprescindibile per uscire da quello che ha descritto come «un incubo». Guterres ha richiamato la comunità internazionale a un’azione urgente per affrontare le crisi umanitarie e promuovere una soluzione politica che garantisca pace e giustizia.