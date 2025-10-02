Meteo, ancora temporali e grandine sull'Italia

La perturbazione che sta attraversando l’Italia porterà ancora maltempo al Sud e lungo il medio versante adriatico, accompagnate da vento forte su tutto il Centro-Sud

Giornata di maltempo intenso con allerta gialla del Dipartimento della Protezione Civile che coinvolge sei regioni del Centro-Sud. Il bollettino prevede forti temporali accompagnati da rovesci di pioggia intensa, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento che potrebbero raggiungere velocità significative, con un particolare focus sul rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone.





Questa fase di instabilità è causata da un'area di bassa pressione in approfondimento sui settori ionici, che convoglia aria fredda dai Balcani verso il nostro Paese, prolungando gli effetti di una perturbazione che ha già colpito duramente le aree adriatiche e la Sicilia negli ultimi giorni. Le regioni interessate dall'allerta sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia, dove i fenomeni si concentreranno soprattutto sui versanti costieri e ionici, con possibili accumuli pluviometrici elevati che potrebbero provocare allagamenti localizzati e disagi alla viabilità. In Abruzzo, ad esempio, i bacini del Tordino-Vomano, del Pescara e del Sangro sono a rischio per piogge persistenti, mentre in Basilicata e Molise si attendono temporali sparsi sui settori orientali, con probabilità di grandine di dimensioni medio-grandi in alcune località. La Puglia vedrà precipitazioni diffuse lungo la costa adriatica e ionica, con raffiche di vento fino a burrasca, e analoghi scenari si prospettano in Calabria sui versanti jonici centro-settentrionali e meridionali, nonché tirrenici, dove il mare potrebbe essere agitato con possibili mareggiate. In Sicilia, infine, il maltempo persisterà dal pomeriggio con rovesci su gran parte dell'isola, inclusi i settori orientali già colpiti nei giorni scorsi.



