05/10/2025 19:47
Pesante ondata di maltempo sull'Italia

Insistono piogge, temporali, neve sulle Alpi e vento fino a 120km/h. Mareggiate sull'alto Adriatico, il mare è entrato sul litorale del Ravennate, Bora a Trieste. Forte vento a Capri, urto tra due navi ma senza conseguenze

Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo l’Italia in questo inizio di ottobre, con un vortice depressionario che ha approfondito sul medio-alto Adriatico, portando piogge abbondanti e persistenti soprattutto al Nord-Est, temporali localmente intensi al Sud tra Campania e Sicilia con accumuli fino a 30 mm, nevicate sulle Alpi orientali come quelle Giulie e Carniche dove i fiocchi sono scesi fin sotto i 1000-1200 metri con accumuli significativi, e venti burrascosi con raffiche fino a 120 km/h. 

Sull’alto Adriatico le mareggiate hanno causato un raro fenomeno di storm surge, con il mare che ha invaso il litorale del Ravennate tra Lido Adriano, Pinarella di Cervia e Milano Marittima, provocando allagamenti e soccorsi come quello di una donna disabile a Cesenatico, mentre nel Riminese le raffiche hanno raggiunto i 90 km/h e onde fino a 4-5 metri. A Trieste la Bora ha soffiato con violenza, superando i 100 km/h e portando alla sospensione di collegamenti come il battello Delfino Verde verso Sistiana, con piogge intense nell’Isontino, Triestino e Udinese oltre a possibili mareggiate tra Grado e Lignano. A Capri il forte vento ha provocato un urto tra due navi senza gravi conseguenze, simile a disagi nei servizi marittimi per le isole del Golfo di Napoli come Ischia e Procida dove sono state cancellate diverse corse. 

La Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in diverse regioni dal Nord-Est al Centro-Sud, con un crollo termico che ha portato temperature sotto la media stagionale e un clima autunnale accentuato da aria fredda nord-orientale. La situazione sta evolvendo con un’attenuazione dei venti in alcune zone ma persistenza di piogge al Sud, richiedendo vigilanza per possibili criticità locali.
05-10-2025

