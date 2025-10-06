METEO
06/10/2025
La tempesta Amy fa il suo ingresso in Italia

Attesi pioggia, vento e neve in montagna. Oggi allerta gialla su Puglia e Sicilia. Tra domani e mercoledì la perturbazione si allontanerà per raggiungere i Balcani

La supertempesta extra-tropicale Amy, originatasi come un potente ciclone atlantico con raffiche fino a 185 km/h su Irlanda e Scozia che hanno provocato allagamenti diffusi, sta raggiungendo l’Italia attraverso un fronte perturbato che porta pioggia intensa, venti forti fino a 100 km/h e nevicate sulle montagne sopra i 1500 metri, come già osservato sulle Alpi con fiocchi in quota. 

Per oggi emessa allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Puglia e Sicilia, ma coinvolge anche regioni come Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria, con rovesci e temporali che colpiscono il Sud in particolare Campania, Molise, Basilicata e Puglia settentrionale, mentre al Nord persistono venti burrascosi sull’Adriatico e residui temporali in Emilia-Romagna e Triveneto. La perturbazione, alimentata da una ciclogenesi esplosiva e interazioni con resti di uragani atlantici, causerà instabilità diffusa al Centro con effetti sul Lazio e mari agitati, ma secondo le previsioni si sposterà tra domani e mercoledì verso i Balcani, favorendo un graduale miglioramento con temperature in lieve aumento e venti in rotazione ciclonica che attenueranno il maltempo.
06-10-2025

