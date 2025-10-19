EVENTI UTILITIES Leone XIV proclama sette nuovi santi



I nuovi santi provengono da diversi Paesi: dalla Turchia alla Papua Nuova Guinea, da Verona e Pompei fino a Caracas. Il Venezuela avrà per la prima volta due santi



Papa Leone XIV ha presieduto oggi in Piazza San Pietro la messa per la canonizzazione di sette beati, elevati al rango di santi. I nuovi santi sono figure di diversa provenienza, accomunate da vite dedicate alla fede e al servizio dei più deboli.



Bartolo Longo, avvocato pugliese, ha fondato il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei dopo un percorso di conversione dallo spiritismo. La sua opera ha dato vita a una città della carità. Per la canonizzazione, ha ricevuto una dispensa papale, non essendo necessario un secondo miracolo, grazie alla sua vita esemplare.



Ignazio Maloyan, arcivescovo armeno cattolico, è stato martirizzato nel 1915 durante il genocidio armeno. Arrestato e torturato, rifiutò di convertirsi all’islam, scegliendo la morte per la fede. Prima dell’esecuzione, consacrò un pezzo di pane, distribuendolo ai fedeli come viatico.



Peter To Rot, catechista laico della Papua Nuova Guinea, continuò a guidare i fedeli in segreto durante l’occupazione giapponese, opponendosi alla poligamia. Arrestato, fu ucciso nel 1945 con un’iniezione letale, rimanendo fedele alla sua missione.



Vincenza Maria Poloni, fondatrice delle Sorelle della Misericordia a Verona, dedicò la vita all’assistenza di poveri e malati. Morì nel 1855, lasciando un’eredità di servizio agli ultimi.



María Carmen Rendiles Martínez, venezuelana nata senza il braccio sinistro, fondò le Serve di Gesù in Venezuela. Superò le difficoltà personali con una fede incrollabile, anche dopo un grave incidente.



Maria Troncatti, missionaria salesiana bresciana, operò tra gli Shuar in Amazzonia ecuadoriana, costruendo ospedali e scuole. Morì nel 1969 in un incidente aereo.



José Gregorio Hernández Cisneros, medico e scienziato venezuelano, si dedicò ai poveri, visitandoli gratuitamente durante l’epidemia di influenza spagnola. Morì nel 1919, investito da un’auto mentre si recava da un malato.



La cerimonia, seguita da migliaia di fedeli, ha celebrato il loro esempio di fede e carità, offrendo modelli di santità per il mondo contemporaneo.

