La premier si rivolge agli italoamericani in un video, sottolineando come i loro antenati "hanno contribuito a costruire e plasmare l'America di oggi". Trump la loda



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato con un videomessaggio al gala per il 50esimo anniversario della National Italian American Foundation a Washington, dove ha definito Stati Uniti e Italia le colonne del mondo libero. Rivolgendosi alla comunità italoamericana, la premier ha evidenziato il ruolo degli antenati italiani nella costruzione dell'America attuale, sottolineando come i loro contributi abbiano forgiato quartieri, economia e tradizioni del Paese.



Meloni ha poi criticato i tentativi di cancellare il Columbus Day, accusando la cultura woke di voler dividere i due Paesi e negare la storia fondamentale degli italoamericani. Non glielo permetteremo, ha aggiunto, citando la proclamazione di Donald Trump che ha ripristinato la celebrazione di Colombo. Per mezzo secolo la Niaf è stata la voce della comunità, ha proseguito Meloni, sostenuta da valori come famiglia, religione e lavoro onesto. L'evento ha visto la lettura di un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciato dall'ambasciatore italiano Luca Ferrari, in cui si riconosce il contributo degli italoamericani alla grandezza degli Stati Uniti.



Poco dopo il discorso, Trump ha condiviso su Truth Social un video di 21 secondi con l'intervento della premier, ripostando un commento di un utente che la elogia per sfidare l'Unione Europea in vista di un accordo commerciale diretto con gli Usa. Ben fatto Meloni, è una mossa brillante, si legge nel post rilanciato dall'ex presidente, che ha definito la leader italiana una sfida all'establishment europeo.

19-10-2025



