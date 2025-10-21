CRONACA UTILITIES Istat, nascite ancora in calo in Italia



Sono state 369.944 nel 2024, con un calo del 2,6% rispetto al 2023, pari a una contrazione di quasi 10mila unità. Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: 1,18



Nel 2024, secondo i dati diffusi oggi dall’Istat nel report “Natalità e fecondità della popolazione residente”, le nascite in Italia sono state 369.944, con un calo del 2,6% rispetto al 2023, pari a una contrazione di quasi 10mila unità. Questo andamento decrescente prosegue senza interruzioni dal 2008, anno in cui si registrò il picco di oltre 576mila nati vivi negli anni Duemila, per un totale di quasi 207mila nascite in meno, ovvero una riduzione del 35,8%.



Il tasso di fecondità totale ha raggiunto il minimo storico, scendendo a 1,18 figli per donna, in flessione rispetto all’1,20 del 2023 e ben al di sotto della soglia di ricambio generazionale di 2,1 necessaria per mantenere stabile la popolazione. La diminuzione è attribuibile sia a una bassa propensione ad avere figli sia a un numero ridotto di potenziali genitori, legato alle generazioni sempre più esigue nate dalla metà degli anni Settanta, quando la fecondità iniziò a calare da oltre 2 figli per donna fino all’1,19 del 1995. Analizzando le generazioni di donne che hanno completato il periodo riproduttivo (15-49 anni), emerge un trend costante: da 2,01 figli per la generazione del 1947 all’1,44 per quelle nate nel 1975, che nel 2024 hanno compiuto 49 anni. A ciò si associa un aumento delle donne senza figli.



La fecondità diminuisce sia tra le donne italiane sia tra le straniere, quest’ultime con un tasso medio di 1,79 figli nel 2024, in calo rispetto all’1,82 del 2023 e soprattutto al 2,31 del 2010. Pur in un contesto di riduzione assoluta, cresce l’incidenza delle nascite da coppie non coniugate, al 43,2% nel 2024, con un incremento di 0,8 punti percentuali sul 2023 e di 23,5 sul 2008.



I dati provvisori relativi ai primi sette mesi del 2025 confermano la tendenza, con circa 13mila nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%) e un tasso di fecondità stimato a 1,13. Tra le regioni più colpite spiccano Abruzzo (-10,2%) e Sardegna (-10,1%), seguite da Umbria (-9,6%), Lazio (-9,4%) e Calabria (-8,4%). Questo quadro demografico solleva interrogativi sulle implicazioni a lungo termine per il sistema previdenziale e il mercato del lavoro, in un Paese già caratterizzato da un invecchiamento della popolazione. 21-10-2025



