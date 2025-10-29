Anoressia, bulimia e codificazione: impulsi e manette, un binomio dissociativo

A grandi linee, chi più che meno, sa che anoressia e bulimia rappresentano un disturbo del comportamento alimentare.

Uno di quelli che, per paradosso, “mangia il cervello.”

Sì è grave, molto.

No, l’anoressia non è un sinonimo di bellezza. Ribadiamolo, sempre, con forza.

Il linguaggio universale del corpo subisce una scissione, una deframmentazione tra quello che è, e quello che viene rappresentato, tra il fattore biologico in sé, nella sua sostanza intertemporale, e la sua dimensione rappresentativa esterna, sia essa nella storia della pittura, nella fotografia, nell’immagine su Facebook, in uno scatto messo su Twitter o in un fotogramma da Instagram.



Il linguaggio bio medico del corpo rappresenta qualche cosa di diverso dal contesto sociale.

Puntelliamo: passeranno mille anni, ma il corpo avrà sempre bisogno di cibo, e la sua mancanza provocherà guai, di quelli seri, talvolta davvero irreversibili.

E questo non cambia se oggi va di moda postare un’istantanea su una piattaforma social, magari facendo a gara, per poi sentirsi meno diversi dalla bellezza più assoluta, ritoccata da un fotoshop.



Estremizzando i concetti, il cibo “materiale” è diverso dal cibo “mentale”, pur nella loro interrelazione. Perché i confini devono essere mantenuti distinti e chiari.



Il corpo ha i suoi confini, una sua cornice, con le sue ossa, la sua epidermide. La protesta contro questa “cornice” innesta una deformazione. Si tratta di immagini corporee, di simboli, di miti, di speranze, legate ad un corpo materiale che vive di acqua, sole, cielo, mare, cibo e terra. Punto.

La società Italiana di medicina dell’adolescenza (Sima) ha evidenziato che c’è una sottostima del fenomeno clinico per ciò che riguarda il mancato riconoscimento di quei disagi minori che costituiscono spesso la porta d’ingresso, non riconosciuta, verso comportamenti “strutturali”, in un mondo dove il 40% dei disturbi alimentari insorge tra ragazzi di un’età compresa tra i 15 e 19 anni.



Detto ciò, qualsiasi approccio che si abbia con questa tipologia di disturbi non può e non deve sottovalutare che comunque la si guardi, da vicino o da lontano, con la scienza medica o con l’occhio del profano, rileggendo magari qualche pagina di Focault in “Histoire de la folie a l’age classique”, la malattia in sé è multifattoriale, legata ad un contesto socio culturale, alle radici di un ambiente, in cui, mai come oggi, c’è una rincorsa “bulimica” al fotografarsi e ad essere fotografati, grazie alle nuove tecniche innestate sui cellulari di nuova generazione che in un batter di click permettono poi lo scambio sui social network.

La scienza neuropsicologica per i disturbi del comportamento alimentare sta poi conducendo una seria indagine per verificare se l’anoressia nervosa, tratteggiata nella sua dimensione di rigidità cognitiva, misurabile con dei test neuropsicologici, possa essere riconducibile anche ad un fattore ereditario, presente cioè prima dell’insorgenza dello stesso disturbo: tanto più, infatti, vi sono comportamenti restrittivi endo-familiari genetici, maggiore sarà la resistenza ad intraprendere un percorso terapeutico. Ritrosia ferrea che conduce al disastro, alla chiusura, alla cesura verso la realtà esterna, il nemico numero uno.

Ruolo importante è anche l’individuazione dei deficit di coerenza centrale, nei compiti di decision making, al fine di inquadrare endofenotipi per i disturbi di questo genere.



E mi domando, se nella ricerca tra metodo e oggetto, nelle radici filologiche dei termini e del significato allegorico del corpo, serva davvero introdurre una figura di reato a sé, come si sta discutendo in questi giorni.

Alla Commissione Affari Costituzionali della Camera giace, infatti, anche se non ancora calendarizzata, una proposta di legge penale, che vede tra le firmatarie Michela Marzano, Titti di Salvo, Mara Carfagna ed altre di schieramenti eterogenei.



In soldoni, nel tentativo di fronteggiare un fenomeno emergenziale, una piaga, tanto che l’American Psychitric Association ha indicato i disordini alimentari quale prima causa di morte nei paesi occidentali, si vorrebbe introdurre nel codice penale una nuova disposizione di legge, l’art. 580 bis c.p., secondo cui



“chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l’anoressia, la bulimia, o a altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l’esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con una sanzione pecuniaria da 10 mila euro a 50 mila euro”, con la previsione di aggravamento se la persona ha meno di 14 anni, portando al raddoppio delle pene e delle sanzioni.



È la risposta della politica che (giustamente) non vuole rimanere inerme.



Già quel “chiunque”, però, fa drizzare i capelli. Vale a dire anche un amico, un familiare, una madre, un fratello o una sorella. Nell’esegesi testuale basta poi collegare quel “chiunque” con “anche per via telematica” per arrivare a capire che sul banco degli imputati salirà il messaggio su Facebook o Twitter fatto anche dalla cerchia dei followers, ritenuto, dopo anni o dopo mesi, “idoneo”.

E magari era l’unico messaggio in un contesto di scherzo, preso poi per idoneo. Oppure il consiglio di un amico, dato sporadicamente, del tipo “dai mettiti a dieta che così non va bene”, per poi a distanza di tempo, senza averla mai più vista e sentita, vedersi arrivare a casa, notificato da un ufficiale giudiziario, un avviso di garanzia contestualmente alla chiusura delle indagini preliminari. Aggiungiamo, tanto per rincarare la dose, il tutto senza peraltro essere mai stato prima sentito dal P.M., chiuso nella sua stanza, che non vuole ricevere nessuno, per non avere mille seccature.

Come spesso accade

Le manette a cosa le stiamo mettendo? Questa è la prima domanda, seria. Ad una malattia.

Un disturbo che va combattuto lì dove sorge, nel suo terreno più fertile e propedeutico a sanare una ferita del corpo, nella medicina.

Una cosa è chi abusa della professione senza sapere neanche cosa fa, creando danni. Qui la pena, la sanzione penale ci deve essere. Ma la norma già c’è: sarà l’art. 348 c.p. a dettare la giusta sanzione per l’esercizio abusivo della professione, come già è accaduto nel caso di cui se n’è occupata nel 2011 la Sesta sezione della Corte di Cassazione penale, con la sentenza del 23 marzo n.14408:



“ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli Albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che l'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale. Né può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione.”



Se poi si vuole colpire l’immorale e feroce istigazione alla bulimia o alla anoressia come pericolo, una previsione generale sarebbe evincibile già nel noto art. 414 del codice penale, ove ritenuta sussistente la fattispecie criminosa, per cui



“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206,00, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.”



Se l’idea è poi quella di colpire le diete troppo facili messe on-line, chiariamo che l’adesione ad una dieta, senza consulto di un medico è di per sé una scelta sbagliata, e può dipendere da una scarsa propensione dello stesso (sfortunato) navigatore ad un sano rapporto paziente-medico più che ad una colpa del sito, che magari avrà doverosamente inserito tutte le avvertenze del caso. Sempre che i farmaci siano quelli del SSN e che non si tratti di siti che inneggiano a tutto spiano all’anoressia o alla bulimia.

Ma andiamo per ordine.



C’è il caso della pubblicità, quando davvero inciti al peggio: qui subito, senza pensarci molto, ogni messaggio -commerciale- che istighi davvero alla anoressia e bulimia, deve essere immediatamente rimosso. Con severità.



Non è un caso che il Giurì Codice Autodisciplina pubblicitaria, nel 2007 era già intervenuto per un messaggio pubblicitario diffuso attraverso cartelloni che mostravano una donna nuda ammalata di anoressia con lo sguardo rivolto all'osservatore avendolo ritenuto in contrasto con gli artt. 10 e 1 c.a.p. perché strumentalizzava a fini commerciali la devastazione fisica della giovane donna e perché proponeva un tema che evocava forti risonanze psicologiche e sociali con modalità estreme volte unicamente a scioccare per attrarre il massimo di attenzione del pubblico.



Così come è ingannevole il messaggio pubblicitario di un integratore alimentare a cui venga attribuita un'efficacia dimagrante "sicura", attraverso l'utilizzo del claim "clinicamente testato", in assenza di documentazione scientifica idonea a comprovare tale affermazione.



Esistono poi delle vere e proprie trappole virtuali per adolescenti: i sito pro Ana e pro Mia, acronimi di anoressia e bulimia. Creano delle vere chat con consigli per far finta di mangiare e non farsi vedere in famiglia:



“Basta che mangi finocchi e bevi tanta acqua.” “Mangia e mettiti un dito in gola quando vai la bagno” . “Orgoglio anoressico”, quale sinonimo di una verità deformata.



Vogue Italia è scesa in campo il 18 marzo 2011 lanciando una campagna per la chiusura dei blog e dei forum.

Chat e forum che aumentano a dismisura, vengono creati e poi spariscono nel nulla per far perdere le tracce.

Il nome Ana, non è solo l’acronimo di anoressia ma è anche il nome di una modella brasiliana, Ana Carolina Reston Macan, tragicamente morta nel novembre del 2006 a soli 21 anni per eccessiva magrezza. Negli ultimi giorni era alta un metro e settantatre e con un peso ridotto all’osso, 40 kg.

Bellissima, con due occhi color nocciola che avrebbero rapito chiunque, lavorava per agenzie del calibro di Elite, Ford e l’Équipe e già a 13 anni era diventata modella. Il 25 ottobre del 2006 era stata urgentemente ricoverata in un Ospedale di San Paolo per insufficienza renale, con un progressivo peggioramento del quadro clinico, a cui poi è subentrata una infezione generalizzata (setticemia), contratta per lo stato di deperimento fisico. La stampa brasiliana, all’epoca dei fatti, ha riportato che, a causa dell’anoressia, la modella era sotto trattamento psichiatrico, ma, secondo la famiglia, non si presentava alle sedute per la paura di perdere il lavoro. Il giorno dopo del ricovero sarebbe dovuta partire per Parigi.



Nell’aprile 2006 la modella Ana aveva rilasciato un’intervista ad un quotidiano Brasiliano, la Folha de S. Paulo, così affermando:



“Attualmente peso 46 chili e mi sento grassa, mi rendo conto di avere una visione distorta di me stessa.” E poi “ ho smesso di mangiare.”



Anche la lettura del linguaggio comunicativo evidenzia un cambiamento, incentrato solo sull’ossessione del cibo.



Anoressia sessuale è poi, in alcuni casi, il punto di forza, dove la leva dell’erotismo diviene un modello per le ragazze, tanto da trovare in questo dettaglio una sorta di legittimazione, una (patologica) filosofia di vita in questi siti.



Un’analisi riportata dall’American Journal of Pubblic Health fatta dalla John Hopinks Bloomberg School of Pubblic Health ha evidenziato che il 91% dei siti sono consultabili liberamente, il 79% prevedono addirittura dei programmi interattivi con gli e-tickers, l’84% assume contenuto tematico l’anoressia, il 64% sono a favore della bulimia.



Il dibattito negli Usa, lì dove il fenomeno è sorto, non ha ancora portato alla codificazione di un reato penale per questi siti in quanto, come ha osservato Susan Scafidi, docente di diritto alla Fordham Law School di New York, il Primo Emendamento è un ostacolo serio ad oscurare questi siti dove una censura alla libertà di espressione non può essere ammessa.



Anche in Francia nell’aprile del 2008 la deputata dell’UMP Valèrie Boyer ha presentato all’Assembla di Nazionale un progetto di legge contro chi usa qualunque mezzo per istigare all’anoressia o alla bulimia, con pene che vanno dalla reclusione sino tre anni e multe sino a 45 mila Euro, ma, seppur approvata, si è poi arenata al Senato. In Spagna qualche cosa in più contro questi siti. si è fatto tramite Microsoft.



L’attuale proposta di legge in Italia non è nuova, in quanto si rifà a quella presentata dalla deputata Lorenzin del Pdl nel 2008 n.1965 del 28 novembre.



Da un’analisi di questi siti emerge che sono le stesse ragazze che si scambiano informazioni sul loro diario alimentare come una costante giornaliera, dove aggiornano i loro progressi, giorno dopo giorno, in un mondo virtuale, estraneo alla famiglia, in una sorta di fuga dalla realtà.

In carcere potrebbero finire loro, i giovani, le adolescenti. È qui il dubbio più forte che si annida nel testo della proposta di legge: sono sole, in famiglia non si possono confidare, entrano in una chat e magari poi creano un forum (i c.d. thinspiration), diffondo video e foto, per imitare le modelle, alla ricerca di una magrezza estrema, per essere meno soli. La “community” virtuale diffonde questa illusione.

Al disagio della solitudine, creata da una malattia, si aggiungerebbe il carcere, che isola e spezza ancor di più il ponte tra società, famiglia e mondo esterno, con la forza del dictat di un Giudice.

Da un mondo parallelo si passerebbe al mondo degli invisibili, dove le cure mediche sarebbero ancora più difficili e difficilmente un quadro clinico grave di anoressia nervosa sarebbe compatibile con il sistema carcerario. E queste ragazze verrebbero catapultate fuori dalla loro casa, lì dove un fratello, una sorella, un amico potrebbero scoprire davvero di che cosa soffre un ragazza spulciando i contatti, monitorandoli, per poi proporre un vero sostegno clinico. Strappate dalle mura domestiche per finire in gattabuia, se maggiorenni.

Cancellato un sito, che magari può essere monitorato ne sorgeranno altri, ed altri ancora, con nomi sconosciuti, ed in un primo tempo impossibili da trovare con la solita chiave di ricerca su Google, raggiungibili solo con i passaparola, perdendo così le tracce di persone che davvero hanno bisogno di aiuto, quello vero, dato dal medico, nella sua sede più opportuna.



“Mamma la colpa è tua se sto male.” Frasi forti che risuonano tra le mura di una casa. Conflitti genitoriali irrisolti, che c’entrano davvero poco con le manette. La caccia alle streghe, brandendo un codice penale stona. Non è in linea con il problema, non risolve, e rischia di creare o aggravare quello stesso fenomeno di irrigidimento mentale da combattere: un colpevole, un uomo colpevole, un padre colpevole, un amico colpevole, un familiare colpevole, un mondo colpevole che mi ghettizza ci deve essere, io devo essere bella a tutti i costi. Io, quell’isolamento inconsapevole che, come una rete a maglie spesse, trascina una minorenne verso il basso di una marea delle inquietudini.



Le manette sono di ferro, hanno delle viti, chiudono solo un micro cerchio, grosso meno di un palmo della mano, creano un processo, portano persone ad un processo, in una società dove andare ad un consultorio con personale specializzato per confidarsi, chiedendo aiuto, costa troppo, diventa difficile soprattutto per una minorenne. Magari neanche sa che esiste. È troppo concentrata su se stessa.

L’instillazione quotidiana, goccia dopo goccia, di una medicina manettara e colpevolista, per una malattia vera, con una prescrizione redatta da un giudice, da un carabiniere, da un poliziotto, da un pubblico ministero, rischia di creare quello che nella stessa scienza medica è definito l’ “effetto paradosso”, confondendo ancor di più il soggetto primario, quello da aiutare, ed anche l’oggetto.

Sì, l’oggetto, perché sul banco degli imputati è il canone di bellezza estetica, quello che una società ipocrita impone e ha imposto, mediaticamente, con enorme profitto commerciale, per un verso, e, dall’altro, vuole combattere mettendo in carcere proprio chi lo ha subito, la vittima, quella più psicologicamente debole, magari con problemi in famiglia, con pochi soldi in tasca, con uno sfratto sulla pelle, con una casa pignorata, con un’amica che è morta, con una vita passata sui banchi di scuola denigrata per la “bruttezza”, per una pancetta sovrabbondante, con qualche foruncolo di troppo, non amata.

Questi siti non sono altro che un raccoglitore seriale di milioni di grida d’aiuto che vengono lanciate attraverso frasi tipo, foto postate, consigli errati su diete assurde. La censura colpirebbe questi lamenti, queste immagini di solitudine devastante penetrate in ogni angolo della cute.

Leggendo i messaggi che si scambiano, si trova una deformazione linguistica, piegata a questa realtà. E l’evento di un cambio del registro linguistico rappresenta il segno di una forma regressiva culturale, che va combattuta con gli stessi strumenti:



“Ana mia aiuta ogni giorno :) “

“Il 6 novembre 2010 Ana è tornata.”

“Ana aiutami.”

“Piccole Ana” “Non puoi magiare senza sentirti colpevole”.



E poi, spulciando bene i messaggi che si scambiano, ci si accorge che le ragazze lasciano il proprio numero per essere inserite in una chat su WhatsApp, scomparendo:

“Ti lascio il mio numero (…) mi inserisci?”

“Questo è il mio cell (…) dai fammi entrare.”



E, a caso prendiamo, i nickname utilizzati in questi siti pro-ana dalla ragazze:

“FaithKannibal.”

“Pefection.”

“Live.”

“minutrodiniente.”

“Imperfetta.”

“Nobody.”



La ribellione muta ad una società, i sentimenti repressi di colpa atavica, la vergogna urticante, l’immagine di sé distorta, il mito dell’asceta, l’ossessivo autocontrollo del proprio corpo, sul cibo da ingerire, sul peso, non si combattono a suon di avvisi garanzia, a meno che… ad un patologico quadro di strumentalizzazione del perfezionismo si voglia aggiungere l’ideale di un irrealistico perfezionismo sulle carte bollate, spingendo ancora una volta una persona già fragile verso un crinale dal quale dovrebbe uscirne a gambe levate: il mondo dei perfetti.

Ma il carcere, si sa, non è perfetto, tanto che siamo stati condannati più e più volte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per aver inflitto ai detenuti un trattamento di pena inumana e degradante, in uno spazio considerato non più vitale.



Cogliere il vero campanello d’allarme, con interventi precoci e forti campagne di sensibilizzazione culturale. A questo dobbiamo pensare. La censura porta solo ad un vicolo cieco, nasconde il problema, non lo risolve. No a bulimie legislative, sì a maggiori risorse economiche sul territorio per un sostegno clinico a favore del sistema famiglia, senza troppi colpi di mano fatti sulla carta, per la carta.



Alberto Sagna