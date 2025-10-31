CRONACA UTILITIES Meteo, un weekend tra sole e maltempo



Secondo le previsioni, tempo stabile nella giornata di sabato 1° novembre. Da domenica gli esperti confermano però il ritorno del maltempo con piogge e temporali intensi



Il primo fine settimana di novembre si annuncia con condizioni variabili sull'Italia, segnato da una transizione tra stabilità e instabilità. Sabato 1 novembre, le ultime nubi legate alla perturbazione di fine ottobre si disperderanno rapidamente, favorendo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Al Nord, residue piogge isolate potrebbero interessare Liguria e basso Veneto nelle prime ore del mattino, ma entro il pomeriggio il tempo migliorerà ovunque, con temperature massime tra i 16 e i 19 gradi. Al Centro, la giornata trascorrerà tranquilla, con cieli limpidi in Toscana, Lazio e Umbria e massime intorno ai 18-20 gradi. Al Sud e nelle isole, condizioni analoghe, con sole prevalente e valori termici fino a 21 gradi in Puglia e Sicilia, accompagnati da venti deboli di maestrale.



Domenica 2 novembre, invece, l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica cambierà lo scenario, riportando precipitazioni diffuse soprattutto al Settentrione. Fin dal mattino, piogge moderate si concentreranno su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con accumuli più significativi sulla Liguria orientale e sulle aree alpine e prealpine, dove non si esclude qualche temporale. Temperature in calo, con massime tra i 13 e i 16 gradi. Al Centro, il maltempo si limiterà all'alta Toscana, con rovesci deboli altrove e cieli nuvolosi; massime sui 15-18 gradi. Al Sud, il tempo rimarrà più asciutto, con poche nubi e temperature in lieve rialzo fino a 19-20 gradi grazie a venti di scirocco, anche se in serata potrebbero affacciarsi le prime piogge in Campania e Calabria. Sulle Alpi, la neve farà capolino sopra i 2000 metri. 31-10-2025



