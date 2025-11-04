EVENTI UTILITIES “La signora Coriandoli, una donna in fucsia”



Il Caffè Letterario di Euroma2 presenta il romanzo che inaugura il genere “fucsia crime” di Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano. Giovedì 6 Novembre alle ore 17:30



Il Caffè Letterario di Euroma2 presenta, eccezionalmente di giovedì, il prossimo 6 novembre alle ore 17:30, un evento speciale, con il libro dell’attore comico Maurizio Ferrini, in arte “Sig.ra Coriandoli”, firmato a quattro mani con Giovanni Fabiano, dal titolo: “La signora Coriandoli, una donna in fucsia”. Un’indagine piena di svolte comiche e crudeli, che mescola il passo del giallo alla ferocia del noir e alla tensione del thriller, senza rinunciare alla risata, quella che smaschera. Nasce così il genere “fucsia crime”: un ibrido pop e corrosivo. A moderare l’incontro e presentare l’ospite Maurizio Ferrini, proveniente direttamente dagli studi RAI di “Ballando con le Stelle”, sarà la giornalista e critica letteraria Flaminia Marinaro. Interviene per l’occasione, l’attore Roberto Ciufoli.



Protagonista e calamita del caos è Emma Coriandoli, intorno alla quale ruotano investigatori maldestri, bagnini playboy, distillatori opachi e un’entourage di personaggi irresistibili. Tra conigli e cozze, autopsie bizzarre, sponsor improbabili e interviste TV, l’indagine deraglia dove non te l’aspetti: nel cuore satirico del potere e nella sua messinscena quotidiana.

La signora Coriandoli è un enigma vivente. Elegante, teatrale, capace di incantare chiunque con le sue ricette e i suoi racconti, nasconde dietro un sorriso tanto la verità quanto l’inganno.

Un maresciallo troppo ingenuo, un giovane investigatore che prende appunti, una serie di morti inspiegabili attorno a un improbabile piatto di coniglio con le cozze. Ogni interrogatorio si trasforma in uno spettacolo: aneddoti, seduzione, colpi di scena, fino a lasciare il lettore in bilico tra farsa e noir. Vittima? Complice? O regista invisibile di un gioco molto più grande?

Con ironia graffiante e atmosfere surreali, questo romanzo porta sulla scena un personaggio destinato a restare: la signora Coriandoli, donna impenetrabile e seducente, la cui vera natura si rivela solo nelle ultime pagine.

Un finale inatteso spalanca la porta a una nuova saga: perché lei stessa lo dichiara, con orgoglio, è una donna in fucsia. Questo libro segna la nascita di un nuovo genere, il fucsia crime: che si distingue dal giallo e dal noir, perché il thriller viaggia a cavallo dell’ironia, ma siccome si intreccia con la politica, si trasforma in farsa.



Maurizio Ferrini (Cesena, 1953)

Comico e volto tv, Maurizio Ferrini inizia il percorso artistico nel 1985 a Quelli della notte, dove Renzo Arbore lo vuole come presenza fissa: è lì che la sua ironia surreale esplode, e con essa nasce il tormentone “Non capisco, ma mi adeguo”. Alla fine degli anni ’80, in un’affollata edizione di Domenica In, Ferrini dà vita alla celebre Signora Emma Coriandoli, parodia irresistibile delle casalinghe italiane, diventata ben presto autentico cult pop. Verve comica e talento recitativo lo portano a condurre Striscia la notizia (1992–1994) accanto a Sergio Vastano e poi Alba Parietti; in parallelo, lo vediamo sul grande schermo: da Il commissario Lo Gatto (1986) di Dino Risi a film come Compagni di scuola (1988) e Sognando la California (1992).

Dopo anni di assenza, sotto i riflettori torna nel 2005 partecipando a L’Isola dei Famosi, dove si classifica secondo con il 25 % dei voti. Nel decennio seguente (2020–2023) la Signora Coriandoli rivive grazie a diverse trasmissioni come Il sabato italiano ed È sempre mezzogiorno, e spicca come ospite fisso di Che tempo che fa. Nell’autunno 2025, torna protagonista annunciato di Ballando con le stelle. Scrittore arguto, ha firmato romanzi memorabili: L’ultimo comunista (1992), È permesso? (1993) – quest’ultimo firmato sotto lo pseudonimo della

Signora Coriandoli – e … O no? (2016).



Giovanni Fabiano (Catanzaro,1971)

Scrittore, editore, imprenditore e manager culturale. Ha iniziato come giornalista, collaborando con testate locali e nazionali, nel mondo radiofonico ha lavorato per Radio Kiss Kiss, e successivamente in programmi Mediaset. Tra le opere firmate direttamente da lui spiccano: Cappuccetto rosso oggi: mancano i lupi! (2009, con lo pseudonimo Fabio Di Giulia, Il commissario Moretta (2020), Il senno di noi (2016), Il cubo di Argenti (2019), questi ultimi due scritti insieme a Maria Castaldo, fino a La porta di un calcio pulito (2022), scritto con l’ex portiere Simone Braglia. All’area creativa alterna le attività di imprenditore e manager culturale. Con Maria Castaldo ha fondato e dirige il Festival Cinema&Libri, piattaforma viva di incontro tra cinema, letteratura e arti, che porta avanti con la stessa energia che contraddistingue la sua scrittura. Sempre con Maria Castaldo ha collaborato alla realizzazione di sceneggiature teatrali, cinematografiche e televisive.



Flaminia Marinaro



Scrive su varie testate tra le quali «Il Foglio», occupandosi di critica letteraria, e sulle pagine culturali de «L’Osservatore Romano» e «La Freccia». È inoltre esperta di moda e di cinema. È laureata in Giurisprudenza con una specializzazione in Diritto canonico. Anima diversi salotti culturali. L’ultima diva è il suo primo romanzo.



Roberto Ciufoli (Roma, 1960) inizia la sua carriera nel 1981. È attore, comico, presentatore, doppiatore, autore e regista teatrale.



DOVE:



EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell'Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 52621

2° PIANO - Di fronte la libreria La Feltrinelli



QUANDO:

GIOVEDÌ 6 Novembre 2025

ore 17:30 04-11-2025



