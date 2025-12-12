Detenuta morta nella notte nel carcere di Rebibbia



Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti di polizia penitenziaria durante i controlli notturni, e le circostanze del decesso sono al vaglio delle autorità competenti



Una detenuta è deceduta nella notte tra l'11 e il 12 dicembre all'interno della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti di polizia penitenziaria durante i controlli notturni, e le circostanze del decesso sono al vaglio delle autorità competenti.



Secondo quanto trapelato da fonti interne all'istituto penitenziario, la donna, di nazionalità italiana e di età compresa tra i 40 e i 50 anni, era ristretta nella sezione detentiva per reati non specificati. Non risultano al momento elementi che indichino cause esterne alla morte, ma la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per accertamenti, con la nomina di un medico legale per l'autopsia. Gli investigatori stanno esaminando la documentazione sanitaria e le registrazioni delle telecamere interne al carcere.



L'evento ha portato al rinvio a data da destinarsi dei "Giochi della Speranza", la seconda edizione di un'iniziativa sportiva organizzata all'interno dell'istituto femminile, prevista per la giornata di oggi. Il Ministero della Giustizia ha confermato il differimento dell'evento attraverso un comunicato stampa, esprimendo cordoglio per la scomparsa della detenuta e sottolineando che le indagini sono in fase preliminare.



Il carcere di Rebibbia Femminile, che ospita attualmente 377 donne a fronte di una capienza regolamentare di 251 posti, continua a fronteggiare una situazione di sovraffollamento superiore al 150 per cento. Nel Lazio, i penitenziari registrano complessivamente 6.827 presenze su 5.308 posti disponibili, con un tasso di affollamento del 28,6 per cento al 31 agosto 2025. Tali condizioni, unite a carenze di personale – con solo 175 agenti su 214 previsti a Rebibbia – sono state più volte segnalate da sindacati e associazioni come fattori aggravanti per la salute e il benessere dei detenuti.