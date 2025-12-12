TEATRO CIAK ROMA presenta TRAPPOLA PER TOPI di Agatha Christie



Natale da brivido a Roma. Appuntamento da venerdì 19 dicembre a domenica 16 gennaio 2026 con il grande capolavoro nella traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo



Un raffinato enigma teatrale, un gioco di specchi in cui l’apparenza è costantemente messa in discussione. Natale da brivido al Teatro Ciak di Roma che da venerdì 19 dicembre a domenica 16 gennaio 2026 presenta il grande capolavoro di Agatha Christie TRAPPOLA PER TOPI. Con la traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo lo spettacolo vedrà sul palco Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Linda Manganelli, Mauro Santopietro, Fabrizio Bordignon, Giovanni Carta, Francesco Maccarinelli, Claudia Guidi. E a Capodanno (inizio spettacolo ore 21.45) tutti insieme a festeggiare al termine dello spettacolo con brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al 2026.



È sulle note di un’antica e infantile filastrocca, “The Blind Mice” che l’apertura del sipario ci introduce nello scenario di un misterioso omicidio. Una tormenta di neve isola i personaggi, avvolgendoli in una trama dal sapore di giallo psicologico.



Nel solco della tradizione di Agatha Christie, ritorna il gioco claustrofobico della “camera chiusa”: la casa di campagna, isolata dalla neve, si trasforma in uno spazio sospeso, denso di paure latenti e tensioni nascoste, dove nessuno è al sicuro e chiunque può essere il colpevole.



In scena ininterrottamente dal 1952, messo in scena in 45 Paesi e tradotto in 24 lingue, TRAPPOLA PER TOPI ha raggiunto il numero record di 30mila rappresentazioni diventando lo spettacolo teatrale più longevo del mondo. In sette decenni lo hanno visto oltre 10 milioni di spettatori.

Un evento teatrale imperdibile per tutta la famiglia.



TRAPPOLA PER TOPI

Di Agatha Christie

Traduzione italiana di Edoardo Erba



Con

Con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Linda Manganelli, Mauro Santopietro, Fabrizio Bordignon, Giovanni Carta, Francesco Maccarinelli, Claudia Guidi.



Regia ANNA MASULLO



Musiche Alessandro Molinari

Costumi Emiliano Sicuro

Disegno Luci Marco Catalucci

Aiuto Regia Sofia Pizzi

Aiuto Costumista Valentina Bazzucchi

Assistente di Produzione Giulia Soleo

Aiuto scenografo Daniel Falappa

Scenotecnica LT Costruzioni di Giacomo Celentano

Sartoria LabCostume

Foto e Locandina Diego Buonanno

Ufficio Stampa Alessia Ecora



TEATRO CIAK

Via Cassia, 692 - 00189 Roma

www.teatrociakroma.it

info@teatrociakroma.it

Per info e prenotazioni 06.33249268



Orario spettacoli

Venerdi e Sabato ore 21.00

Domenica ore 17.30

26 dicembre e 6 gennaio ore 17,30

Speciale Capodanno 31/12/2025 ore 21,45



Prezzo biglietti:

Intero € 28,00

Ridotto € 25,00 (under 25, over 65, gruppi 10+)