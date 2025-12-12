|TEATRO CIAK ROMA presenta TRAPPOLA PER TOPI di Agatha Christie
Natale da brivido a Roma. Appuntamento da venerdì 19 dicembre a domenica 16 gennaio 2026 con il grande capolavoro nella traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo
Un raffinato enigma teatrale, un gioco di specchi in cui l’apparenza è costantemente messa in discussione. Natale da brivido al Teatro Ciak di Roma che da venerdì 19 dicembre a domenica 16 gennaio 2026 presenta il grande capolavoro di Agatha Christie TRAPPOLA PER TOPI. Con la traduzione di Edoardo Erba e la regia di Anna Masullo lo spettacolo vedrà sul palco Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Linda Manganelli, Mauro Santopietro, Fabrizio Bordignon, Giovanni Carta, Francesco Maccarinelli, Claudia Guidi. E a Capodanno (inizio spettacolo ore 21.45) tutti insieme a festeggiare al termine dello spettacolo con brindisi di mezzanotte per dare il benvenuto al 2026.
È sulle note di un’antica e infantile filastrocca, “The Blind Mice” che l’apertura del sipario ci introduce nello scenario di un misterioso omicidio. Una tormenta di neve isola i personaggi, avvolgendoli in una trama dal sapore di giallo psicologico.
Nel solco della tradizione di Agatha Christie, ritorna il gioco claustrofobico della “camera chiusa”: la casa di campagna, isolata dalla neve, si trasforma in uno spazio sospeso, denso di paure latenti e tensioni nascoste, dove nessuno è al sicuro e chiunque può essere il colpevole.
In scena ininterrottamente dal 1952, messo in scena in 45 Paesi e tradotto in 24 lingue, TRAPPOLA PER TOPI ha raggiunto il numero record di 30mila rappresentazioni diventando lo spettacolo teatrale più longevo del mondo. In sette decenni lo hanno visto oltre 10 milioni di spettatori.
Un evento teatrale imperdibile per tutta la famiglia.
TRAPPOLA PER TOPI
Di Agatha Christie
Traduzione italiana di Edoardo Erba
Con
Con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Linda Manganelli, Mauro Santopietro, Fabrizio Bordignon, Giovanni Carta, Francesco Maccarinelli, Claudia Guidi.
Regia ANNA MASULLO
Musiche Alessandro Molinari
Costumi Emiliano Sicuro
Disegno Luci Marco Catalucci
Aiuto Regia Sofia Pizzi
Aiuto Costumista Valentina Bazzucchi
Assistente di Produzione Giulia Soleo
Aiuto scenografo Daniel Falappa
Scenotecnica LT Costruzioni di Giacomo Celentano
Sartoria LabCostume
Foto e Locandina Diego Buonanno
Ufficio Stampa Alessia Ecora
TEATRO CIAK
Via Cassia, 692 - 00189 Roma
www.teatrociakroma.it
info@teatrociakroma.it
Per info e prenotazioni 06.33249268
Orario spettacoli
Venerdi e Sabato ore 21.00
Domenica ore 17.30
26 dicembre e 6 gennaio ore 17,30
Speciale Capodanno 31/12/2025 ore 21,45
Prezzo biglietti:
Intero € 28,00
Ridotto € 25,00 (under 25, over 65, gruppi 10+)