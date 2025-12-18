CRONACA UTILITIES Mercosur, proteste degli agricoltori a Bruxelles



Il Consiglio europeo deve decidere sull'intesa sul mercato comune di cinque paesi del continente. Sarebbero circa 8.000 i manifestanti e un migliaio i trattori presenti in centro



Nel quartiere europeo di Bruxelles, manifestazione di agricoltori provenienti da vari Paesi dell'Unione contro l'accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, in concomitanza con il Consiglio europeo che discuteva la possibile firma del trattato. Secondo le organizzazioni agricole come Copa-Cogeca, hanno partecipato circa 10.000 manifestanti, accompagnati da diverse centinaia di trattori che hanno bloccato strade principali, acceso fuochi d'artificio e causato ingorghi nel centro della città. La polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni dopo che alcuni dimostranti hanno lanciato patate, uova e altri oggetti verso le forze dell'ordine.



L'accordo, negoziato per oltre vent'anni e raggiunto politicamente nel dicembre 2024, prevede l'eliminazione progressiva dei dazi su quasi il 92% delle merci scambiate tra le due aree nei prossimi 10-15 anni, creando una zona di libero scambio che coinvolge oltre 780 milioni di persone. Esso favorirebbe le esportazioni europee di auto, macchinari e prodotti industriali, ma gli agricoltori temono l'ingresso massiccio di carne bovina, pollame, zucchero, riso e soia sudamericani, prodotti con standard ambientali, sanitari e di benessere animale meno rigorosi rispetto a quelli Ue.



La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha proposto misure di salvaguardia aggiuntive, approvate dal Parlamento europeo nei giorni precedenti, per sospendere le importazioni in caso di aumenti eccessivi di volume o cali di prezzi. Tuttavia, molti agricoltori ritengono queste garanzie insufficienti.



Sul piano politico, Francia e Italia hanno espresso forti riserve: il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l'accordo "non può essere firmato" nella forma attuale, chiedendo maggiori clausole di reciprocità e controlli; la premier italiana Giorgia Meloni ha definito prematuro un via libera immediato, richiedendo tutele adeguate per il settore agricolo. Altri Stati, come Germania e Spagna, premono per l'approvazione, vedendo nell'intesa un'opportunità strategica per diversificare i partner commerciali e contrastare l'influenza cinese in America Latina.



La protesta ha coinciso anche con critiche alla riforma della Politica agricola comune e alle proposte di bilancio Ue per il periodo 2028-2034, percepite come penalizzanti per il settore. Una delegazione di agricoltori ha incontrato rappresentanti della Commissione durante la giornata. Il destino dell'accordo rimane incerto, con la firma inizialmente prevista per il 20 dicembre in Brasile ora a rischio rinvio. 18-12-2025



