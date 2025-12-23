CRONACA UTILITIES È morto Giovanni Masotti, storico volto dell'informazione Rai

Nato nel 1951, aveva iniziato la carriera negli anni Settanta al Momento-sera. Negli ultimi anni aveva guidato la testata viterbese "Lamiacittànews", tornando a un giornalismo legato ai territori



Si è spento a Roma, all'età di 74 anni, Giovanni Masotti, giornalista con una lunga esperienza nel servizio pubblico radiotelevisivo. Era ricoverato in una clinica privata per una broncopolmonite, le cui complicazioni hanno causato il decesso.



Nato a Roma nel 1951, Masotti aveva iniziato la carriera giornalistica nel 1974 come cronista al quotidiano Momento-sera. Successivamente aveva lavorato a Radio Monte Carlo, conducendo il giornale radio, e alla Nazione di Firenze, dove si era occupato di politica e aveva ricoperto il ruolo di capocronista.



Nel 1988 era entrato in Rai, nella sede regionale di Firenze, conducendo il Tgr Toscana e collaborando con i telegiornali nazionali. Nel 1990 era passato al Tg2 come giornalista parlamentare, conducendo tra il 1994 e il 1997 l'edizione delle 23.30. In seguito era diventato caporedattore dell'area politica e, nel 2002, vicedirettore del Tg2. Aveva anche condotto programmi di approfondimento come Italia sì, Italia no e Punto e a capo, oltre a svolgere il ruolo di corrispondente estero da Londra e da Mosca.



Dopo aver lasciato la Rai, aveva collaborato con Mediaset per il programma Terra!. Nel 2019 si era trasferito a Viterbo, fondando la testata online Lamiacittànews.



Il Momento-sera si unisce al sindacato Unirai nell'esprimere cordoglio per la scomparsa di un professionista di lunga esperienza. Luigi Piccarozzi 23-12-2025



