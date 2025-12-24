CRONACA UTILITIES Meteo, arriva la perturbazione di Natale



Condizioni di tempo perturbato il 25 su parte delle regioni centro-settentrionali, con piogge e nevicate anche a quote basse su tratti. Nel weekend torna il bel tempo



Le previsioni meteorologiche per il 25 e il 26 dicembre 2025 indicano condizioni di tempo instabile su gran parte del territorio italiano, influenzate da un vortice depressionario sul Mediterraneo che porterà precipitazioni diffuse, venti sostenuti e un calo delle temperature.



Per la giornata del 25 dicembre, giorno di Natale, è atteso cielo coperto o nuvoloso al Nord-Ovest con piogge sparse e nevicate sulle Alpi occidentali fino a quote relativamente basse, intorno ai 500-800 metri su Piemonte ed entroterra ligure. Sul resto del Nord prevalgono nubi irregolari senza fenomeni significativi, mentre al Centro si registrano condizioni instabili su Toscana e Marche con possibili rovesci. Al Sud e sulle isole maggiori il tempo rimane variabile con piogge intermittenti, più probabili su versante tirrenico e Sardegna. Le temperature saranno inferiori alle medie stagionali, con massime generalmente comprese tra 8 e 13 gradi nelle regioni settentrionali e centrali, e tra 12 e 16 gradi al Sud. Venti moderati o forti da nord-est interesseranno molti settori, rendendo i mari mossi o agitati.



Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il vortice tenderà a spostarsi verso ovest, favorendo un parziale miglioramento al Nord con ampie schiarite e residue nubi sul Nord-Ovest senza precipitazioni rilevanti. Al Centro e al Sud permarranno condizioni di variabilità, con piogge sparse soprattutto su regioni adriatiche, Sardegna e Sicilia, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Nevicate residue possibili sull'Appennino sopra i 1000-1200 metri. Le temperature rimarranno basse al Nord, con possibili gelate notturne nelle pianure, mentre al Centro-Sud si manterranno su valori intorno alla norma del periodo. La ventilazione tenderà a diminuire, ma i mari resteranno localmente mossi. 24-12-2025



