Al via da oggi gli sconti di fine stagione. Tra il 3 e il 4 prezzi ridotti in tutta Italia, solo la Liguria aspetterà il 5 gennaio. Il calendario regione per regione



Con l'avvio del nuovo anno, prendono il via i saldi invernali 2026 in Italia. La maggior parte delle regioni ha fissato l'inizio per sabato 3 gennaio, in linea con le indicazioni della Conferenza delle Regioni, che prevedono l'avvio nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania, con anticipazione al sabato in caso di coincidenza con il lunedì. Fa eccezione la Valle d'Aosta, dove gli sconti partono già dal 2 gennaio, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano l'inizio è posticipato all'8 gennaio, con variazioni per alcuni distretti.



La durata varia a seconda delle delibere regionali: in molti casi si arriva a 60 giorni, come in Abruzzo, Calabria, Campania ed Emilia-Romagna; in Piemonte si estende per otto settimane; in Liguria per 45 giorni; nel Lazio per sei settimane. In Sicilia gli sconti possono protrarsi fino al 15 marzo, in Friuli Venezia Giulia fino al 31 marzo.



Tra le regole comuni, i commercianti sono tenuti a indicare chiaramente il prezzo originale di vendita, corrispondente al più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l'inizio dei saldi, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Questa norma, introdotta per garantire trasparenza, impedisce pratiche che potrebbero rendere gli sconti solo apparenti. Il cambio merce non è obbligatorio, salvo difetti, e dipende dalle politiche del singolo esercente. Restano valide le tutele per prodotti difettosi, con diritto a riparazione o rimborso. Alcune regioni impongono divieti di vendite promozionali nei giorni o settimane precedenti i saldi.

02-01-2026



