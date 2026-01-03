CRONACA UTILITIES Meteo: pioggia, neve e temperature gelide



L'ultimo ponte che conclude le Feste natalizie vedrà sull'Italia una fase di instabilità legata al passaggio di perturbazioni atlantiche e all'ingresso di correnti più fredde



Secondo le elaborazioni dei principali centri meteorologici, il periodo compreso tra domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio vedrà sull'Italia una fase di instabilità legata al passaggio di perturbazioni atlantiche e all'ingresso di correnti più fredde.



Domenica 4 gennaio è attesa la giornata più perturbata, con precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, Lazio, Campania e Sardegna, accompagnate da venti forti di Libeccio e possibili mareggiate sulle coste esposte. Al Nord il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo locali addensamenti, mentre al Sud le piogge interesseranno in modo irregolare le aree tirreniche. Le temperature registreranno un calo sensibile al Settentrione, con valori massimi intorno ai 5-8 gradi in pianura Padana, mentre al Centro-Sud resteranno temporaneamente più miti.



A partire da lunedì 5 gennaio, l'afflusso di aria fredda di origine artica favorirà un generale abbassamento delle temperature su tutto il Paese. Le precipitazioni tenderanno a concentrarsi sul medio-basso Adriatico e al Sud, con possibili rovesci anche intensi. Al Nord prevarrà una maggiore stabilità, ma con rischio di gelate notturne diffuse nelle zone interne.



Martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il vortice depressionario associato potrebbe portare fenomeni più organizzati, con neve a quote basse o localmente in pianura su Emilia-Romagna, Veneto orientale e Friuli, oltre che sull'Appennino centrale. Piogge diffuse interesseranno il Centro-Sud, mentre le temperature si manterranno rigide, con massime generalmente inferiori ai 10 gradi e minime sotto zero al Nord.



Le previsioni restano soggette a possibili aggiornamenti nei prossimi giorni, data la variabilità della configurazione atmosferica. 03-01-2026



