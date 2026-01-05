CRONACA UTILITIES Epifania da record per il sistema turismo



Secondo l'indagine Tecnè per Federalberghi e il monitoraggio Enit, saranno oltre 6,5 milioni gli italiani in viaggio. Cresce l'interesse dall'estero, con presenze trainate da città d'arte, montagna e Sud



Per il ponte dell’Epifania si stimano oltre 6,5 milioni di italiani in movimento, secondo i dati emersi dall’indagine condotta da Tecnè per Federalberghi e dal monitoraggio dell’Enit. Di questi, circa un milione partirà specificamente per il 6 gennaio, aggiungendosi ai 5,5 milioni già in vacanza dalle festività precedenti.



La quasi totalità, il 94,9 per cento, sceglierà destinazioni all’interno del Paese, con una netta preferenza per il turismo di prossimità: oltre la metà opterà per una regione diversa dalla propria ma vicina, mentre un terzo resterà nel territorio di residenza. I soggiorni saranno brevi, con una durata media di 3,4 notti e una spesa pro capite di 382 euro, che genera un giro d’affari complessivo di circa 400 milioni di euro per il periodo.



Sul fronte internazionale, l’Italia mantiene una posizione di rilievo nelle scelte dei turisti stranieri durante le festività invernali, collocandosi stabilmente nella top three globale. Le vendite verso la destinazione Italia registrano un aumento nel 46,8 per cento dei casi, con un picco del 50 per cento nei mercati europei. Crescono in particolare i flussi long-haul, trainati da Stati Uniti, Canada, Messico e Asia.



Tra le motivazioni di viaggio prevalgono i pacchetti artistico-culturali, con Roma, Firenze e Venezia in evidenza, seguiti dalle località montane come Dolomiti, Valle d’Aosta e Trentino, apprezzate soprattutto da tedeschi, austriaci e asiatici. Per i visitatori d’oltreoceano emergono invece enogastronomia, borghi, esperienze di lusso e turismo delle radici. Nel complesso, tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, il tasso di occupazione delle strutture ricettive italiane si attesta al 47,8 per cento, in crescita di 2,6 punti rispetto all’anno precedente.

