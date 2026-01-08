METEO
08/01/2026
L'Italia stretta nella morsa del gelo

Il Paese nel pieno di un'ondata di aria fredda di origine artica, con temperature sotto la media stagionale e condizioni meteo avverse soprattutto al Centro-Sud

L'Italia continua a essere interessata da un'ondata di aria fredda di origine artica, con temperature sotto la media stagionale e condizioni meteo avverse soprattutto al Centro-Sud.

Nella giornata di oggi, 8 gennaio 2026, venti forti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca, stanno interessando diverse regioni meridionali, in particolare Sardegna, Calabria e Sicilia, dove i mari sono agitati o molto agitati. La Protezione Civile ha emesso allerte per queste zone a causa del rischio di mareggiate e disagi costieri.

Al Sud si registrano precipitazioni diffuse, con piogge intense su Sicilia e Puglia, e un mix di pioggia e neve in Calabria sopra i 400-600 metri. In Sicilia sono stati osservati fiocchi di neve su alcune aree collinari, un fenomeno non frequente per l'isola in questo periodo.

Al Nord e al Centro il tempo è più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma persiste il gelo notturno e mattutino, con valori termici negativi in pianura padana e gelate diffuse.

Le previsioni indicano un lieve spostamento del maltempo verso sud nei prossimi giorni, con possibilità di ulteriori nevicate a quote basse nel weekend, prima di un possibile attenuarsi dell'instabilità.
08-01-2026

