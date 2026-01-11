CRONACA UTILITIES Maltempo, è allerta gialla in 5 regioni



La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domenica 11 gennaio 2026 un'allerta gialla su cinque regioni del Centro-Sud Italia, interessate da una persistente fase di maltempo invernale.



Le zone coinvolte sono Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Il bollettino segnala criticità ordinaria per rischio idrogeologico e per temporali, in particolare su settori adriatici e tirrenici, con possibili fenomeni intensi localizzati.



Le condizioni meteorologiche prevedono un ulteriore calo delle temperature, con valori diffusamente rigidi e formazione di ghiaccio nelle ore notturne e al mattino, soprattutto nelle aree interne e collinari. Le precipitazioni si presentano sotto forma di piogge sparse, rovesci e, a quote basse, nevicate fino a fondovalle o pianura in alcune zone appenniniche del Centro-Sud.



I venti soffiano sostenuti, con raffiche di burrasca soprattutto su coste ioniche e tirreniche meridionali, dove si registrano intensità maggiori, in graduale attenuazione nel corso della giornata.



Il Dipartimento della Protezione Civile invita a monitorare l'evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali e a prestare attenzione alla viabilità, alle condizioni del manto stradale e alla possibilità di disagi legati al ghiaccio e alle raffiche di vento.



Da lunedì 12 gennaio è attesa una progressiva stabilizzazione grazie all'avvicinamento di un campo di alta pressione, che dovrebbe ridurre i fenomeni precipitativi e portare a un miglioramento generale sul territorio nazionale.

