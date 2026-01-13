Terremoto, doppia scossa a Forlì e Ravenna



Il primo evento è avvenuto alle 9:27 con magnitudo 4.3, epicentro a 7 km a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. Il secondo alle 9:29, magnitudo 4.1, a 8 km da Faenza (sempre in provincia di Ravenna)



In Romagna, questa mattina si sono verificate due scosse di terremoto a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo evento è avvenuto alle 9:27 con magnitudo 4.3, ipocentro a circa 23 km di profondità ed epicentro localizzato a 7 km a sud-ovest di Russi, in provincia di Ravenna. Il secondo sisma, registrato alle 9:29, ha avuto magnitudo 4.1, con epicentro a 8 km da Faenza (sempre in provincia di Ravenna) e profondità intorno ai 22 km.



Le due scosse, di durata compresa tra 4 e 5 secondi, sono state distintamente percepite in un'area ampia che comprende le province di Ravenna e Forlì-Cesena, con segnalazioni anche da Imola, Cesena, Rimini e, in misura minore, da località della Toscana settentrionale. In diversi centri, tra cui Forlì, molti residenti sono usciti dalle abitazioni per precauzione, mentre in alcune scuole – sia a Ravenna che in zone limitrofe – è scattato il protocollo di evacuazione per verifiche.



La circolazione ferroviaria regionale ha subito un'interruzione temporanea per controlli tecnici sulle infrastrutture: sono stati interessati in particolare i tratti Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, Castelbolognese-Ravenna e Faenza-Ravenna. Trenitalia ha fatto ripartire progressivamente i convogli una volta completate le ispezioni.



Dalle prime ricognizioni effettuate da vigili del fuoco, protezione civile e amministrazioni locali non risultano al momento danni a persone o cose, né crolli strutturali significativi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato il monitoraggio della situazione in coordinamento con le autorità territoriali. Le stime di magnitudo restano provvisorie e potrebbero subire lievi aggiustamenti nelle prossime ore.