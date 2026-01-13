CRONACA UTILITIES Venezuela, arrivati a Roma Trentini e Burlò



Subito dopo lo sbarco, i due hanno potuto riabbracciare i familiari in un momento di intensa emozione. Presenti la madre di Trentini, Armanda Colusso, e i figli di Burlò, Gianna e Corrado, insieme ad alcuni legali delle famiglie



Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Ciampino, a Roma, a bordo di un volo di Stato proveniente da Caracas. I due connazionali, liberati ieri dalle autorità venezuelane dopo oltre quattordici mesi di detenzione nel carcere di El Rodeo, sono stati accolti direttamente sulla pista dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.



Subito dopo lo sbarco, i due hanno potuto riabbracciare i familiari in un momento di intensa emozione. Presenti la madre di Trentini, Armanda Colusso, e i figli di Burlò, Gianna e Corrado, insieme ad alcuni legali delle famiglie. In una saletta riservata dello scalo, Meloni e Tajani hanno salutato personalmente Trentini e Burlò, rivolgendo loro un «bentornati a casa». La premier ha chiesto a Trentini se avesse già potuto abbracciare la madre, sottolineando la preoccupazione vissuta da lei in quei mesi. I due hanno espresso ringraziamenti per il lavoro svolto dalle istituzioni italiane.



Dopo il breve colloquio istituzionale, Meloni e Tajani hanno lasciato l’aeroporto, mentre Trentini e Burlò sono rimasti ancora per qualche tempo all’interno della struttura con i parenti. L’arrivo segna la conclusione di una vicenda diplomatica complessa, che ha visto un impegno costante della Farnesina e del governo per il rientro in sicurezza dei due cittadini.



Trentini, cooperante veneto, e Burlò, imprenditore torinese, erano detenuti senza accuse formalizzate per 423 giorni. Il loro rilascio è avvenuto nella giornata di ieri, dopo il trasferimento nell’ambasciata italiana a Caracas, e rappresenta uno dei risultati più recenti della diplomazia italiana in un contesto di mutati equilibri politici in Venezuela. 13-01-2026



