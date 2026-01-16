EVENTI UTILITIES Scattano gli aumenti sulle sigarette: fino a 30 centesimi in più

Solo nel 2026 si calcola che all'Erario arriveranno circa 900 milioni in più. Aumenteranno anche i sigari e il tabacco trinciato ma non il tabacco "riscaldato"



Dal oggi sono entrati in vigore i primi aumenti dei prezzi su sigarette, sigari e tabacco trinciato, previsti dalla legge di Bilancio per l'incremento delle accise sui tabacchi lavorati. Gli adeguamenti tariffari, comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coinvolgono centinaia di prodotti e determinano rincari che variano a seconda delle marche, arrivando in alcuni casi fino a 30 centesimi per pacchetto di sigarette.



Per le sigarette tradizionali l'aumento medio stimato è di circa 15 centesimi a pacchetto, con effetti più contenuti su molte referenze, mentre per il tabacco trinciato – quello in busta usato per arrotolare – il rialzo è più marcato, intorno ai 50 centesimi per confezioni da 30 grammi. Sigari e sigaretti subiscono anch'essi incrementi, in linea con le nuove aliquote minime fissate dalla norma. Non sono invece interessati dal rialzo i prodotti a tabacco riscaldato (come quelli del tipo "heated tobacco"), per i quali la manovra ha rideterminato i coefficienti di calcolo dell'accisa senza prevedere aumenti significativi in questa fase.



Le entrate aggiuntive per lo Stato derivanti da queste misure sono stimate in circa 900 milioni di euro per il solo 2026, secondo i calcoli diffusi da associazioni come Assoutenti. L'intervento fa parte di un piano triennale (2026-2028) che dovrebbe portare complessivamente 1,47 miliardi di euro in più nelle casse pubbliche, a fronte di un gettito annuo attuale sul tabacco intorno ai 15 miliardi.



I prezzi finali al dettaglio non sono fissati rigidamente dallo Stato, ma dipendono anche dalle scelte dei produttori e dei rivenditori, che adeguano i listini in base alle nuove accise. Gli aumenti proseguiranno gradualmente negli anni successivi, con ulteriori ritocchi previsti per il 2027 e il 2028. 16-01-2026



