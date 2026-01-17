Teatro per famiglie a Collepasso con Berny e Melendugno con il giocoliere Andrea Farnetani



Il coraggio, a volte, non è non avere paura, ma trovare il modo di guardarla in faccia: domenica 18 gennaio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 - 3483725001) nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Berny - Il coraggio di avere paura della Compagnia Ventinovenove (tout public), prosegue la seconda edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie Briciole. Lo spettacolo con Patrizia Ponzetta, Mary Negro e Gabriele Polimeno racconta la storia di un uomo che ha sempre cercato di apparire coraggioso, inventando imprese eroiche e costruendo un’immagine forte agli occhi degli altri. In realtà, dentro di sé nasconde timori e fragilità che teme di mostrare. Quando la vita lo mette davanti a una prova vera, Berny è costretto a smettere di fingere e a confrontarsi con le sue paure più profonde. Solo riconoscendo la propria vulnerabilità, scopre che il vero coraggio non consiste nell’assenza di paura, ma nell’affrontarla e viverla con autenticità. Con un tono ironico ma toccante, si invita il pubblico a riflettere sul valore della sincerità verso sé stessi, sulla forza che nasce dall’onestà emotiva e sull’importanza di accettare le proprie fragilità come parte del coraggio. Fino al 22 febbraio, la manifestazione organizzata dal Comune di Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano, e con il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei, proporrà altri due spettacoli. Dopo i primi quattro appuntamenti, al Teatro Auditorium della Scuola Primaria andrà in scena anche Bertuccia e i signori del fango di Ura Teatro (domenica 1 febbraio | ore 17:30). Finale nell’Aula Consiliare con una doppia replica di Hamelin di Factory Compagnia Transadriatica (domenica 22 febbraio | ore 16:00 e 17:30). La libreria "La soffitta senza tetto" sarà presente con un'interessante proposta di libri e albi illustrati. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione (0-6 anni), intende promuovere la collaborazione pedagogica e organizzativa tra i soggetti portatori di educazione professionale, riunendo attorno allo stesso tavolo i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia (statali e paritari) esistenti sul territorio e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale. Info urateatro.it - facebook.com/urateatro.



Domenica 18 gennaio (ore 17:30 - ingresso 5 euro | info e prenotazioni 3894755191 - 3277372824) al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno con "Love is in the air" del poliedrico giocoliere Andrea Farnetani (dai 3 anni - tout public) prosegue la terza edizione di Germogli. Fino al 12 aprile, con cinque spettacoli pomeridiani, la rassegna di teatro dedicata alle famiglie, nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e Comune di Melendugno, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia, offre un cartellone multidisciplinare che spazia dalla narrazione al circo contemporaneo, dal teatro di figura alla danza, confermando l'impegno della compagnia nel dialogo continuativo con il pubblico e la comunità. Dopo l'esordio a dicembre con “La fabbrica del tempo” di Principio Attivo Teatro e La luna nel letto con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro per la regia di Michelangelo Campanale, questo secondo appuntamento mostrerà i retroscena della vita di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell'artista che si esibisce per il loro divertimento. Scopriranno così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l'uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni, una colossale ansia da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento. Uno spettacolo per tutta la famiglia che sa divertire e stupire per l'eccellente valore dei virtuosismi d'altri tempi, e allo stesso tempo sa commuovere perché un uomo si mette a nudo di fronte ai suoi simili. In questi anni, la ricerca sul clown contemporaneo ha condotto Andrea Farnetani, vincitore del “Pavé d’Or” al Festival de Artistes de Rue de Vevey nel 2014, allo studio e all’integrazione di tecniche circensi, danza, teatro e magia. Con i suoi spettacoli ha partecipato a festival e rassegne in tutto il mondo, diffondendo un’idea di comicità come linguaggio universale e strumento di relazione. Nel 2014, insieme ad Antonio Coluccio, fonda La Compagnia Bellavita. Dal 2015 collabora stabilmente con Circo el Grito, prendendo parte a numerosi progetti, tra cui The King of Swing con la Emanuele Urso Band, Serendipity, Bagatelle et Frascherie, Spettacolare Conferenza, Johan Sebastian Circus e Caffè Bach. Germogli andrà avanti con Cracrà Punk di Fontemaggiore, storia rock e irriverente del principino 'Bebè' alla ricerca delle sue origini (8 febbraio - dai 5 anni), La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest, potente rilettura della fiaba classica (8 marzo - dai 7 anni) e Pelle d'asino di Catalyst e Kaos balletto, partitura multidisciplinare di danza, voce e musica elettronica (12 aprile - dai 4 anni). La rassegna accoglie anche il Piccolo laboratorio di teatro e idee sparse per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, che pone al centro il piacere della sperimentazione attraverso gioco, corpo e voce.

Info e prenotazioni 3894755191 - 3277372824 - www.facebook.com/PrincipioAttivoTeatro.