METEO
BORSA
28/01/2026 11:15
HOME CRONACA POLITICA ESTERI ECONOMIA SPORT SPETTACOLO EVENTI CULTURA HI-TECH
EVENTI
UTILITIES
Oroscopo del Giorno
Mappe
Treni: Orari e Pren.
Alitalia: Orari e Pren.
Meridiana: Orari e Pren.
Airone: Orari e Pren.
Calcolo Codice Fiscale
Calcolo ICI
Calcolo Interessi Legali
Calcolo Interessi di Mora
Verifica Partite IVA
Ricerca C.A.P.
Ricerca Raccomandate
Ricerca Uffici Giudiziari
Gazzetta Ufficiale
Agire
Lavia porta in scena "Lungo viaggio verso la notte"

L’opera è un’impietosa confessione autobiografica, un viaggio spietato all’indietro nella memoria dell’autore: la “casa-prigione” descritta da O'Neill è il riflesso di...

Il grande teatro di parola torna protagonista al Teatro Argentina con il maestro Gabriele Lavia che, dal 4 al 15 febbraio, porta in scena il capolavoro del drammaturgo statunitense Eugene O’Neill, Lungo viaggio verso la notte, un’opera-confessione che scava negli abissi di un fallimento familiare senza riscatto.

Scritto nei primi anni Quaranta (tra il 1941 e il 1942 con prima assoluta nel febbraio 1956 a Stoccolma) e insignito del Premio Pulitzer postumo nel 1957 (dopo la morta dell’autore), il dramma si consuma nell’arco di una sola, interminabile notte, tra le pareti di una casa borghese, in un nucleo familiare prigioniero dei propri demoni tra conflitti, dipendenze e segreti dolorosi.

L’opera è un’impietosa confessione autobiografica, un viaggio spietato all’indietro nella memoria dell’autore: la “casa-prigione” descritta da O'Neill è il riflesso della sua infanzia, segnata da un padre attore di successo e da legami corrosi dal tormento. Al centro della vicenda è la famiglia Tyrone e la sua dolorosa intimità, composta da un attore celebre ormai al tramonto, una madre fragile vittima della dipendenza da oppiacei e due figli lacerati da una lotta autodistruttiva tra amore e riscatto. Un dramma, potente e struggente che vede sulla scena Gabriele Lavia (James Tyrone) con Federica Di Martino (Mary Tyrone, sua moglie), affiancati da Jacopo Venturiero (Jamie Tyrone, loro primogenito), Ian Gualdani (Edmund Tyrone, secondogenito), Beatrice Ceccherin (Cathleen, cameriera), insieme per condurre il pubblico in un cortocircuito di accuse e tenerezze, in un’atmosfera intrisa di quella violenza psicologica che solo i legami di sangue sanno generare.

«“La casa-prigione della “famigliaccia” che O’Neill ci racconta, in fondo, è proprio casa sua – afferma Gabriele Lavia – qui sta il cammino tortuoso di una possibile messa-in-scena-viaggio di quest’opera, davvero amara, scritta da O’Neill ormai vicino alla morte per fare “un viaggio all’indietro” nella sua vita. Un viaggio impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto. Le vite degli uomini sono fatte di tenerezza e violenza. Di Amore e disprezzo. Comprensione e rigetto. Di famiglia e della sua rovina.»

Lungo viaggio verso la notte vanta una storia illustre: l’opera ha avuto numerose messe in scena in tutto il mondo, con la prima in Italia nel 1957 al Teatro Valle di Roma per la regia Renzo Ricci. Dell’opera, Sidney Lumet diresse la regia per il primo adattamento cinematografico nel 1962, con Katharine Hepburn e Ralph Richardson. Oggi, questa nuovo allestimento riporta al centro la potenza rigeneratrice della tragedia moderna, affidandola alla sensibilità del maestro Gabriele Lavia per confermare come la scena sia ancora lo specchio più nitido della fragilità umana.

Teatro Argentina

4 – 15 febbraio 2026

Lungo viaggio verso la notte

di Eugene O’Neill

traduzione Bruno Fonzi

adattamento Chiara De Marchi

regia Gabriele Lavia

con Gabriele Lavia (James Tyrone), Federica Di Martino (Mary Tyrone, sua moglie)

e con Jacopo Venturiero (Jamie Tyrone, loro primogenito), Ian Gualdani (Edmund Tyrone, secondogenito), Beatrice Ceccherin (Cathleen, cameriera)

scene Alessandro Camera

costumi Andrea Viotti

musiche Andrea Nicolini

luci Giuseppe Filipponio

suono Riccardo Benassi

foto Tomasso Le pera

produzione Effimera – Fondazione Teatro della Toscana

orari spettacoli: mercoledì 4, martedì e venerdì ore 20 I giovedì 5, mercoledì 11 e sabato ore 19 I domenica ore 17

durata spettacolo: 2 ore e 45 minuti con intervallo

Tournée LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE

DAL 19 AL 22 FEBBRAIO Salerno - T. Verdi

DAL 25 AL 26 FEBBRAIO Foggia - T. Giordano

DAL 28 FEBBRAIO AL 1° MARZO Reggio C. - T. Cilea

DAL 3 ALL’8 MARZO Palermo - T. Biondo

10- 11 MARZO Taranto - T. Fusco

DAL 13 AL 15 MARZO Barletta - T. Curci

DAL 17 AL 22 MARZO Napoli - T. Bellini

24- 25 MARZO Ascoli - T.V. Basso

DAL 27 AL 29 MARZO Ferrara - T. Comunale

DALL’11 AL 19 APRILE Berg. - T. Donizetti

21 APRILE Thiene - T. Comunale

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 - 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net  _ Biglietti: da € 40 a € 25

Orari: mercoledì 4, martedì e venerdì ore 20 I giovedì 5, mercoledì 11 e sabato ore 19 I giovedì 19 e domenica ore 17

Durata spettacolo: 2 ore e 45 minuti con intervallo
28-01-2026

Share
Copyright 2006 © Cookie Policy e Privacy