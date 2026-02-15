Maltempo, in Puglia crolla l'Arco dell'Amore di Melendugno



La struttura, uno dei simboli più riconoscibili del litorale adriatico, si è sbriciolata in mare durante la notte. La Calabria chiede lo stato d'emergenza



In Puglia, lungo la costa salentina nel territorio di Melendugno, è crollato l'arco naturale di Torre Sant'Andrea, noto anche come Arco dell'Amore o arco dei faraglioni. La struttura, uno dei simboli più riconoscibili del litorale adriatico, si è sbriciolata in mare durante la notte tra il 14 e il 15 febbraio, a causa delle intense mareggiate e delle piogge persistenti che hanno interessato la zona nelle scorse ore. Il cedimento, favorito dall'erosione marina e dalle infiltrazioni d'acqua, ha eliminato uno degli scorci paesaggistici più fotografati della regione, con ripercussioni attese anche sul piano turistico locale.



In Calabria, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha convocato una giunta straordinaria per deliberare la richiesta formale al governo nazionale del riconoscimento dello stato di emergenza. La misura fa seguito ai numerosi interventi dei vigili del fuoco – oltre 500 solo dall'11 febbraio – resi necessari da allagamenti, esondazioni fluviali (tra cui quella del Crati nella piana di Sibari), frane e danni al comparto agricolo, zootecnico e della pesca. La giunta ha approvato inoltre una delibera specifica per il riconoscimento dello stato di calamità naturale nei settori produttivi colpiti dall'ondata di maltempo.



Il Dipartimento della Protezione Civile ha mantenuto l'allerta gialla per la giornata di oggi su Puglia, Calabria e altre regioni del Centro-Sud, con fenomeni residui attesi soprattutto su settori ionici e tirrenici.