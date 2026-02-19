POLITICA UTILITIES Bollette, arriva un ulteriore sconto. Ecco cosa fare



Il Cdm approva il provvedimento che aiuta le "famiglie vulnerabili" con altre 115 euro. La premier Meloni: “Decreto bollette di impatto rilevante, benefici per oltre 5 miliardi”



Il Consiglio dei Ministri ha approvato mercoledì il decreto-legge contenente misure per ridurre il costo dell'energia elettrica e del gas a favore di famiglie e imprese. Il provvedimento, illustrato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della riunione, prevede interventi per un valore complessivo stimato in oltre 5 miliardi di euro.



Per le famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica, il decreto rafforza il bonus sociale elettrico già in vigore. Ai circa 2,7 milioni di nuclei che percepiscono il contributo ordinario di 200 euro annui si aggiunge un beneficio straordinario di 115 euro per il 2026 sulla bolletta elettrica, per un sostegno totale di 315 euro. Il contributo aggiuntivo è destinato ai titolari del bonus sociale, con soglia ISEE fino a circa 10.000 euro (o 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli), e viene erogato in automatico senza necessità di ulteriori richieste.



È prevista inoltre la possibilità, su base volontaria da parte delle società di vendita di energia, di applicare sconti alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro non titolari del bonus sociale. In questi casi, il beneficio può arrivare fino a circa 60 euro annui, calcolato sui costi di approvvigionamento del primo bimestre utile, con riconoscimento di un'attestazione alle imprese aderenti.



Il decreto include anche aiuti alle imprese, tra cui contributi sulla bolletta elettrica derivanti da un incremento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP per alcune società del settore energetico, oltre a misure per favorire la decarbonizzazione industriale, semplificazioni per i data center e interventi sul mercato del gas.



Nella stessa seduta il governo ha dato il via libera a un ulteriore decreto-legge per far fronte all'emergenza maltempo che ha colpito alcune regioni, in particolare Calabria, Sardegna e Sicilia, e per interventi legati alla frana di Niscemi. 19-02-2026



