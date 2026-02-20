ESTERI UTILITIES "Lunedì l'ok al ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia"



Così l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas nella conferenza stampa al termine della riunione degli E5 in Polonia. "Mosca non si allontana dalle sue richieste massimaliste"



L’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha annunciato oggi a Cracovia che l’Ue punta a dare il via libera lunedì prossimo al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.



La dichiarazione è arrivata al termine della riunione dei ministri della Difesa del formato E5 (Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito), durante la quale è stata fatta anche una valutazione della situazione sul campo in Ucraina e delle minacce ibride in atto.



Secondo Kallas, le misure restrittive adottate finora stanno producendo effetti concreti sull’economia russa e riducono progressivamente le risorse disponibili per finanziare il conflitto. Le nuove disposizioni mirano a inasprire ulteriormente questo impatto, limitando in modo più stringente la capacità di Mosca di sostenere lo sforzo bellico.



L’Alto Rappresentante ha inoltre rilevato che, nonostante i colloqui in corso, la Russia non ha modificato le sue posizioni di partenza e continua a presentare richieste ritenute massimaliste, preferendo prolungare la situazione attuale piuttosto che avvicinarsi a una soluzione negoziata. 20-02-2026



