ESTERI UTILITIES Udite nuove esplosioni a Teheran



Teheran: “Offensiva Usa contro l'Iran è tutta questione di petrolio”. Idf annuncia nuova ondata raid su periferia sud di Beirut. Attacco con drone in Bahrein, 32 feriti tra cui bambini



In diverse aree della capitale iraniana si sono udite nuove esplosioni nella notte, mentre proseguono gli attacchi aerei congiunti di Stati Uniti e Israele contro infrastrutture militari e, per la prima volta in modo significativo, depositi di carburante. Fonti locali e immagini circolate online mostrano incendi di vaste proporzioni in zone periferiche di Teheran, inclusi impianti di stoccaggio petrolifero come quelli di Shahran e aree vicine a Karaj, con colonne di fumo nero visibili da diversi quartieri.



Teheran ha attribuito gli attacchi a una strategia volta a colpire il settore energetico del paese, sostenendo che l'offensiva statunitense contro l'Iran sia motivata principalmente dal controllo delle risorse petrolifere e dalla volontà di indebolire l'economia nazionale in un contesto di escalation regionale. Le autorità iraniane hanno riferito di danni a strutture civili collegate alla fornitura di combustibili per la capitale e le province limitrofe.



Parallelamente, le forze armate israeliane hanno annunciato un'ulteriore serie di raid aerei sulla periferia meridionale di Beirut, concentrati su obiettivi attribuiti a Hezbollah. L'Idf ha descritto l'operazione come parte di una campagna più ampia contro infrastrutture del gruppo in Libano, con colpi mirati a depositi di armi e centri di comando nelle zone sud della città.



In Bahrein, un attacco condotto con droni ha causato 32 feriti tra la popolazione civile nella zona di Sitra, secondo quanto riferito dal ministero della Salute del paese. Tra i colpiti figurano minori, inclusi bambini di età compresa tra i due mesi e gli otto anni, alcuni dei quali in condizioni gravi e sottoposti a interventi chirurgici. Le autorità bahreinite hanno qualificato l'incidente come un'azione ostile attribuibile all'Iran, in un quadro di tensioni che si estendono al Golfo. 09-03-2026



