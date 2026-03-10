EVENTI UTILITIES "Atti d'amore", al Teatro Civico 14 tornano le "Lezioni da palco" di Marina Cioppa



Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 al Teatro Civico 14 di Casagiove torna il progetto “Lezioni da palco”, ideato e interpretato da Marina Cioppa. Il format, che unisce divulgazione, teatro e ironia, propone un modo originale di affrontare temi diversi – dalla scienza all’amore fino alla storia dell’umanità – trasformandoli in esperienze accessibili e coinvolgenti per il pubblico.



Quello del 13 marzo è il secondo appuntamento della rassegna e porta in scena Atti d’amore, una lezione-spettacolo che analizza il sentimento amoroso come se fosse un’opera teatrale, tra slanci, crolli emotivi e momenti di ironia capaci di mettere a nudo la fragilità dei sentimenti umani.



Lo spettacolo nasce con la collaborazione drammaturgica di Christian Brandi, mentre il disegno luci è curato da Alessandro Benedetti. Il biglietto unico ha un costo di 10 euro, con prevendite disponibili online sul sito www.teatrocivico14.it



Se William Shakespeare avesse scritto la nostra vita amorosa, probabilmente l’avrebbe divisa in atti e fatta terminare con un funerale e una standing ovation. Da questa suggestione prende forma Atti d’amore, una lezione-spettacolo che mette in scena l’amore come una vera e propria architettura teatrale. Fasi, cadute, entusiasmi e rovine emotive diventano parti di un copione che tutti, prima o poi, interpretiamo. Tra storie letterarie, ironie sentimentali e piccole rivelazioni che fanno sorridere ma anche riflettere, lo spettacolo ricostruisce la struttura tragica, e allo stesso tempo buffa, dell’amore umano.



Il pubblico viene accompagnato in un viaggio tra infatuazioni ridicole, passioni incendiarie e addii epici, fino alla domanda che attraversa ogni storia sentimentale: perché, nonostante tutto, desideriamo sempre un nuovo atto? In fondo, l’amore è teatro anche quando si svolge lontano dagli sguardi, come una prova non aperta al pubblico.



«L’amore è forse il copione più universale che abbiamo: tutti lo recitiamo senza aver fatto prove, alternando tragedia e commedia. Con Atti d’amore proviamo a guardarlo come fosse un’opera teatrale, per riderne un po’ e capire perché, nonostante le cadute, continuiamo sempre a voler salire di nuovo sul palco».



