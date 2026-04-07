EVENTI UTILITIES Ad Agrigento in scena IL PIACERE DELL’ONESTÀ



Pippo Pattavina interpreta Angelo Baldovino, uomo disilluso e ai margini della società, capace con il suo rigore morale di ribaltare le convinzioni borghesi...



Un dramma che mette a nudo le contraddizioni dell’animo umano e le maschere della società borghese. Al Teatro Pirandello di Agrigento arriva IL PIACERE DELL’ONESTÀ, uno dei capolavori più significativi di Luigi Pirandello.

Una produzione importante, in scena sabato 18 aprile alle ore 21.00 e domenica 19 aprile alle ore 17.30, che vedrà sul palco uno degli attori più rappresentativi della Sicilia, il Maestro Pippo Pattavina, interprete poliedrico e di grande levatura artistica. Il cast è completato da una meravigliosa compagnia di attori che hanno già rappresentato più volte il repertorio pirandelliano.

L’opera indaga con lucidità e ironia il fragile equilibrio tra verità e apparenza, mostrando come le convenzioni sociali spesso nascondano ipocrisie e compromessi. Attraverso la vicenda dei protagonisti, Pirandello ci invita a riflettere sul valore dell’integrità morale e sulla tensione tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che siamo davvero.

Pippo Pattavina interpreta Angelo Baldovino, uomo disilluso e ai margini della società, capace con il suo rigore morale di ribaltare le convinzioni borghesi Per salvare la reputazione di Agata, interpretata da Francesca Ferro, Baldovino accetta un matrimonio di facciata che si trasforma in una sfida morale: un uomo disincantato impone onestà a chi vive di apparenza, smascherando ipocrisie e ribaltando i rapporti di potere.

La regia di Guglielmo Ferro adotta un linguaggio sobrio e contemporanea, capace di restituire l’attualità e la forza del testo pirandelliano.



PIPPO PATTAVINA

in

IL PIACERE DELL’ONESTÀ

Di Luigi Pirandello

Regia

GUGLIELMO FERRO



PER INFO E PRENOTAZIONI

Telefono: 0922 590 220

Email: info@fondazioneteatropirandello.it

Sito web: www.fondazioneteatropirandello.it



ORARI SPETTACOLO

Sabato 18 aprile ore 21.00 - Domenica 19 aprile ore 17.30 07-04-2026



