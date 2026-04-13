SPORT UTILITIES Hormuz, gli Stati Uniti bloccano lo Stretto



Il provvedimento di Trump impedisce il passaggio di qualsiasi nave diretta verso o in uscita dai porti e dalle zone costiere dell’Iran. I Pasdaran: è atto di pirateria



Gli Stati Uniti hanno annunciato l’inizio di un blocco navale che impedisce il passaggio di qualsiasi nave diretta verso i porti iraniani o in uscita da essi nello Stretto di Hormuz. Il provvedimento è stato reso noto dal presidente Donald Trump dopo il fallimento dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran tenuti in Pakistan. In un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Trump ha ordinato alla Marina americana di intercettare tutte le imbarcazioni che tentano di entrare o uscire dallo stretto e che abbiano pagato un pedaggio all’Iran. Secondo il presidente, si tratta di una risposta all’atteggiamento di Teheran, accusato di usare mine e minacce per controllare il traffico marittimo.



Il Comando Centrale americano (Centcom) ha precisato che il blocco riguarderà specificamente le navi dirette verso o provenienti dai porti e dalle zone costiere dell’Iran. Le imbarcazioni che viaggiano tra porti di altri paesi potranno invece continuare a transitare nello stretto, che resta una delle rotte più importanti al mondo per il trasporto di petrolio.



Fonti di stampa internazionale riferiscono che il traffico nello stretto si è già notevolmente ridotto nelle ultime ore, con molte navi che hanno sospeso i movimenti in attesa di chiarimenti. I prezzi del petrolio hanno registrato un immediato aumento, superando nuovamente i 100 dollari al barile sui mercati internazionali.



Dalla parte iraniana, i Pasdaran (le Guardie della Rivoluzione Islamica) hanno definito il provvedimento un “atto di pirateria”. In una dichiarazione, hanno avvertito che qualsiasi nave militare straniera che si avvicini allo stretto incontrerà una risposta ferma e decisa. I Pasdaran sostengono di mantenere il pieno controllo della zona e hanno ribadito che la sicurezza del passaggio deve valere per tutti o per nessuno.



La mossa americana arriva in un momento di forte tensione nel Golfo Persico. Lo stretto di Hormuz rappresenta circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio e qualsiasi interruzione prolungata rischia di avere effetti sul costo dell’energia a livello globale. 13-04-2026



