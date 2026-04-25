CRONACA UTILITIES 25 aprile, la cerimonia all'Altare della Patria



Mattarella: "Resistenza atto di nascita della nostra democrazia". Meloni: "Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista. Sia un momento di coesione nazionale"



Oggi, 25 aprile, l’Italia ricorda l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Una data che segna la fine dell’occupazione tedesca e la sconfitta del regime fascista nel 1945, grazie al contributo decisivo della Resistenza e delle forze alleate.



A Roma, la giornata è iniziata con una cerimonia istituzionale all’Altare della Patria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto, rendendo omaggio a tutti i caduti per la libertà del Paese. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le altre alte cariche dello Stato, tra cui i presidenti di Senato e Camera.



Mattarella, come ogni anno, ha voluto sottolineare il valore della Resistenza come atto di nascita della democrazia italiana. Subito dopo l’omaggio a Roma, il capo dello Stato si è spostato a San Severino Marche, città medaglia d’oro al merito civile, segnata da stragi nazifasciste e da atti di solidarietà verso chi era perseguitato.



Dal canto suo, la presidente Meloni ha ricordato che il 25 aprile celebra la sconfitta dell’oppressione fascista. In una nota, ha sottolineato come quella data rappresenti il ritorno della libertà e dei valori democratici che il fascismo aveva negato. Secondo Meloni, la democrazia si rafforza attraverso il rispetto reciproco e il confronto, non con la sopraffazione o l’odio. Ha auspicato che la ricorrenza diventi sempre più un momento di concordia nazionale, contro ogni forma di totalitarismo e violenza politica.



In tutta Italia, come di consueto, si sono svolte numerose iniziative: cortei, deposizioni di corone, incontri e manifestazioni promosse da associazioni partigiane, comuni e cittadini. Il 25 aprile resta una festa che unisce il ricordo dei sacrifici passati all’impegno per difendere la pace, i diritti e la convivenza civile nel presente.



È un giorno sobrio, dedicato alla memoria di chi ha combattuto per liberare il Paese e per costruire una Repubblica basata sulla Costituzione. Un anniversario che invita a riflettere sui valori di libertà e democrazia, ancora oggi al centro della vita collettiva.

25-04-2026



