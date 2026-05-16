Agli Internazionali Sinner-Medvedev e finale donne



Sul Centrale del Foro Italiaco, riprende il match tra l'azzurro e il russo sospeso per pioggia ieri sera (Jannik è avanti 4-2 nel 3°). Gauff-Svitolina per il titolo femminile. In campo anche Bolelli/Vavassori



Penultima, grande giornata di tennis oggi agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico di Roma. Il torneo entra nella fase decisiva con semifinali di doppio, la prosecuzione del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev interrotto per pioggia venerdì sera, e la finale femminile.



Si parte alle 13, sul Campo Centrale, con la semifinale del doppio maschile tra gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, settima testa di serie del torneo, contro la coppia formata dall’americano Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski. I due azzurri stanno vivendo un ottimo momento di forma e rappresentano una delle coppie più in crescita del circuito. Con il loro gioco aggressivo a rete e una buona intesa, puntano a conquistare la finale del torneo di casa, regalando un’altra gioia ai tifosi italiani.



A seguire, non prima delle 15, è in programma la ripresa del match di semifinale tra Sinner e Medvedev, sospeso ieri sera come detto per pioggia. Il numero uno del mondo guida con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2, e Medvedev stava servendo sul 40-ad (vantaggio) quando l’arbitro ha interrotto il gioco a causa del temporale.

Il match è iniziato sotto un cielo minaccioso ma con il Centrale pieno di spettatori. Sinner ha dominato il primo set con grande autorità, chiudendolo 6-2 in poco più di mezz’ora. L’italiano ha espresso un tennis pulito e aggressivo, sfruttando al massimo i suoi colpi da fondo campo e mettendo in difficoltà il russo con variazioni di ritmo e servizi precisi. Medvedev ha faticato a trovare soluzioni e ha commesso diversi errori gratuiti.

Nel secondo set la musica è cambiata. Medvedev ha alzato il livello della sua difesa profonda e ha iniziato a far correre Sinner da una parte all’altra del campo. Il russo ha strappato il servizio all’italiano in un momento chiave e ha chiuso il parziale per 7-5, infliggendo a Sinner il primo set perso nel torneo. Jannik ha mostrato qualche segno di fastidio fisico, ma ha continuato a lottare con determinazione.



Nel terzo set Sinner è ripartito con grande intensità. Ha breakkato Medvedev già nei primi game e si è portato sul 2-1. A quel punto ha chiamato il fisioterapista per un problema alla gamba, probabilmente legato allo sforzo sulla terra pesante di Roma. Nonostante il fastidio, l’italiano ha tenuto il servizio e ha aumentato la pressione, arrivando al 4-2. Proprio mentre Medvedev serviva per rimanere in partita sul 40-ad, è arrivata la pioggia intensa che ha costretto gli organizzatori a sospendere l’incontro.



Oggi si riparte dunque. Sinner resta il grande favorito: con la sua solidità mentale e la capacità di gestire i momenti difficili, è determinato a raggiungere la finale contro Casper Ruud, dove potrebbe conquistare il suo primo titolo agli Internazionali d’Italia. Medvedev, dal canto suo, dovrà cercare di sfruttare al meglio il servizio e la sua esperienza per ribaltare il risultato.

Nel tardo pomeriggio, non prima delle 17, si disputa la finale del singolare femminile tra l’americana Coco Gauff, terza testa di serie, e l’ucraina Elina Svitolina, settima favorita. Gauff arriva in finale con una buona condizione sulla terra e la voglia di conquistare un titolo importante prima del Roland Garros. Svitolina ha stupito tutti con il suo percorso, eliminando giocatrici di alto livello grazie a un tennis vario, grinta e grande esperienza. Sarà una finale interessante, tra la potenza e l’atletismo di Gauff e l’intelligenza tattica di Svitolina.

Il resto del programma prevede, sulla SuperTennis Arena, alle 12 la semifinale del doppio maschile tra Austin Krajicek e Nikola Mektic contro la fortissima coppia spagnolo-argentina Marcel Granollers e Horacio Zeballos, secondi favoriti del tabellone. I due sudamericani sono tra i più esperti sulla terra e rappresentano un ostacolo durissimo. A seguire, nel doppio femminile, la semifinale tra Storm Hunter e Jessica Pegula contro le giovani e talentuose russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Una sfida che contrappone esperienza e solidità contro freschezza e qualità di colpi.

