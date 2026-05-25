CRONACA UTILITIES Arriva il picco del caldo anomalo in Italia



Ondata di alta pressione con aria calda dal Nord Africa. Già da mercoledì le temperature saranno già molto elevate in gran parte del Paese ma il momento più intenso è previsto durante il ponte del 2 giugno



Nei prossimi giorni l'Italia vivrà una fase di caldo fuori stagione, con temperature che in alcune zone potranno toccare i 35 gradi. Si tratta di un'ondata di calore anticipata, favorita da un'alta pressione che porta aria calda dal Nord Africa. Il momento più intenso è previsto proprio intorno al ponte del 2 giugno.



Mercoledì 27 maggio le temperature saranno già molto elevate in gran parte del Paese. Al Nord e in Toscana si potranno registrare i valori più alti, con picchi che sfioreranno i 33-34 gradi nelle pianure interne. Anche al Centro e al Sud farà caldo, anche se in misura leggermente minore rispetto al Settentrione. Le minime notturne resteranno alte, rendendo le notti afose soprattutto nelle città.



Giovedì 28 maggio qualcosa inizierà a cambiare. L'alta pressione mostrerà i primi segni di indebolimento e aumenterà l'instabilità, soprattutto al Nord. Potranno formarsi temporali o rovesci locali, che porteranno un po' di sollievo dal caldo eccessivo. Nelle regioni settentrionali le temperature cominceranno a scendere leggermente, mentre al Centro-Sud il caldo resterà ancora intenso per qualche giorno in più.



Per il ponte del 2 giugno, sabato 30 maggio e domenica 1 giugno, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato e caldo su gran parte dell'Italia. Le temperature rimarranno sopra la media, con valori estivi che renderanno piacevole trascorrere il fine settimana all'aperto, al mare o in montagna. Tuttavia, non è da escludere qualche temporale isolato, soprattutto sulle Alpi e sulle zone prealpine.



In sintesi, ci aspetta un finale di maggio rovente, seguito da un inizio di giugno ancora caldo ma con maggiore variabilità. È consigliabile proteggersi dal sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua e prestare attenzione alle persone più fragili, come anziani e bambini, che soffrono di più queste temperature elevate. Il caldo anomalo di questi giorni ci ricorda quanto il clima stia diventando sempre più imprevedibile. 25-05-2026



