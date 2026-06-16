Marateale diventa maggiorenne



Dal 20 al 25 luglio, a Maratea, la XVIII edizione del Premio Internazionale con appuntamenti culturali e cinematografici tra i più attesi dell'estate italiana



È stata presentata oggi la XVIII edizione di Marateale – Premio Internazionale, tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell'estate italiana, in programma dal 20 al 25 luglio a Maratea.



La conferenza stampa si è svolta a bordo di un Frecciarossa, in viaggio tra Roma e Maratea, a conferma della solida collaborazione tra il festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), treno ufficiale della manifestazione. Sono intervenuti Antonella Graziano, Responsabile Accordi Commerciali Musica, Arte e Cultura di Trenitalia, Nicola Timpone, Direttore Marateale, Antonella Caramia, Presidente dell'Associazione Cinema Mediterraneo, Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Sarli, Direttore Generale APT Basilicata, Antonio Ielpo, Vicesindaco di Trecchina, Fausto Alberto De Maria, Sindaco di Latronico. Ambassador della XVIII edizione, uno tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana: Silvia D’Amico, attrice tra le più apprezzate della sua generazione, protagonista di titoli di successo come Non essere cattivo, A casa tutti bene – La serie e Comandante.



"Tagliare il traguardo dei diciotto anni conferma il Marateale come una realtà consolidata nel panorama culturale nazionale. Anche quest’anno la manifestazione attraverserà i confini internazionali, portando a Maratea ospiti e opere da tutto il mondo" - dichiarano Nicola Timpone e Antonella Caramia.



“Il Marateale è molto più di un festival per la Basilicata. È un appuntamento attesissimo e non solo per noi lucani. Cinque giorni di appuntamenti con talent italiani e di fama mondiale che arrivano in una località raccontata già nel nome della manifestazione. Il nostro territorio e la sua vocazione per il cinema e la tv. Ma anche la sua ospitalità e i suoi panorami incredibili. Si viene al Marateale, si parte con la Basilicata nel cuore” - dichiara Margherita Romaniello.



Alle dichiarazioni dei presenti si aggiunge quella dell’Assessore al Turismo della Città di Maratea, Mariastella Gambardella: “Marateale 2026 ribadisce il ruolo di Maratea come palcoscenico d’eccellenza. In una location unica per bellezza, storia e prestigio, il festival coniuga il fascino e l’unicità della nostra destinazione con il cinema, il talento e il dialogo culturale”.

La XVIII edizione vede l'avvio di un’importante collaborazione con UNICEF Italia, finalizzata alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al sostegno dei progetti dell'Organizzazione a favore dei bambini più vulnerabili. La partnership accompagnerà, per i prossimi tre anni, le attività del festival attraverso iniziative di sensibilizzazione e momenti dedicati alle nuove generazioni.



“Come UNICEF Italia prestiamo grande attenzione alle arti visive perché consentono di parlare ai e con i bambini, trasmettendo loro messaggi importanti. Il cinema, in particolare, ci proietta in universi culturali differenti, talvolta molto lontani, e ci permette di conoscere storie, costumi, riti e tradizioni diverse attraverso racconti, tra passato e presente, che arricchiscono il nostro immaginario.” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia – “Per questo siamo felici di essere quest’anno al Marateale perché ci consentirà di essere fra le persone e sensibilizzarle sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.



La manifestazione avrà il suo cuore pulsante nel Teatro sul Mare dell'Hotel Santavenere e proporrà una settimana ricca di cinema, incontri, musica, masterclass, eventi speciali e grandi ospiti nazionali e internazionali.



Tra le principali novità della nuova edizione, in programma il 20 e il 21 luglio, "La Perla", la prima piattaforma industry di Marateale dedicata ai produttori indipendenti e agli operatori dell'industria audiovisiva. Uno spazio che nasce con l'obiettivo di favorire l'incontro tra professionisti del settore, creare nuove opportunità di networking e sviluppare progetti e collaborazioni capaci di rafforzare il dialogo tra cinema, produzione e territori.



Il festival si aprirà il 20 luglio con un’esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare, dedicata alle più celebri colonne sonore della storia del grande schermo, per un omaggio all'imprescindibile legame tra musica e cinema.



Ospite d’onore della serata inaugurale Nino D’Angelo al quale sarà conferito il Premio alla Carriera in riconoscimento del suo straordinario contributo alla musica, al cinema e alla cultura italiana. A seguire verrà presentato "Nino. 18 giorni", il film diretto da Toni D’Angelo dedicato al padre.



Grande spazio sarà dedicato agli ospiti italiani che hanno accompagnato la manifestazione nel corso degli anni e che torneranno a Maratea per festeggiare questo importante anniversario. Tra questi: Rocco Papaleo, Paolo Ruffini, Lino Banfi, Gabriele Cirilli, Alessio Lapice e Roberto Ciufoli. Jerry Calà sarà invece protagonista di uno speciale concerto celebrativo dedicato ai diciotto anni del festival.



La XVIII edizione vedrà la partecipazione di alcune tra le più importanti realtà del settore audiovisivo e culturale, presenti a Maratea con anteprime, incontri e momenti di approfondimento dedicati ai temi del cinema, della serialità e della produzione contemporanea. Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello dedicato a Rai Fiction, con la partecipazione della Direttrice Maria Pia Ammirati e del cast di "Doc - Nelle tue mani", che presenteranno in anteprima la prima puntata della nuova stagione di una delle serie televisive più amate dal pubblico. In programma anche una serata speciale dedicata a Medusa Film, alla presenza dell’Amministratore Delegato e Vicepresidente Giampaolo Letta, e un evento esclusivo firmato Indigo Film.



Al fianco di Marateale anche il NUOVO IMAIE, con una campagna contro la violenza di genere ideata, scritta e diretta da Matilde D'Errico e prodotta da Alessandro Lostia di Indigo Stories. Quattro spot che vedono protagoniste altrettante coppie di artisti: Luisa Ranieri e Giampaolo Morelli, Noemi e Giorgio Pasotti, Veronica Pivetti e Giulio Scarpati, Ludovica Nasti e Primo Reggiani. La campagna, approdata sui social e nei Cinema aderenti all'ANEC in tutta Italia, terminerà l'8 luglio.



Il festival ospiterà, inoltre, personalità di spicco provenienti da diversi Paesi, confermando la propria vocazione internazionale. Un premio speciale verrà consegnato al Dr. Zahi Hawass, il volto più riconoscibile dell’egittologia che, con il suo iconico cappello a tesa larga e la presenza scenica inconfondibile, è diventato la vera ispirazione per l’originale Indiana Jones di Hollywood. Il celebre egittologo terrà un’attesissima masterclass a Policoro accompagnato dall’attrice egiziana Laila Eloui. Dall’India il regista Vivek Singhania e l’attrice Surbhie Sharma presenteranno il film Snow White: Mission Vienna, thriller d’azione indipendente girato interamente con dispositivi iPhone e basato sull’omonima novella dell’autore austriaco Bernhard Kammel. Dagli Stati Uniti arriveranno l'attrice Debi Mazar e il produttore e volto televisivo Gabriele Corcos.



Accanto ai grandi nomi del cinema e dello spettacolo, Marateale rinnova il proprio impegno nei confronti della formazione, della sostenibilità e della crescita dei talenti emergenti.



Come ogni anno sono numerose le opere arrivate da tutto il mondo che andranno a completare le tre sezioni del festival: Marateale in Green, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, Marateale in Short, vetrina internazionale per il cinema breve, e Marateale in School, pensata per avvicinare studenti e giovani al linguaggio audiovisivo attraverso percorsi creativi e formativi.



Spazio anche a Marateale in Book, la seconda edizione della rassegna, organizzata da MTS Edizioni, dedicata al mondo dell'editoria e della cultura, all'insegna delle Radici e del Futuro della Letteratura.



Tra i progetti dedicati ai giovani professionisti dell'audiovisivo si rinnova l’appuntamento con Young Blood: format culturale di riferimento per la promozione di giovani attori, attrici, autori e professionisti del cinema under 30, fortemente voluto da Daniele Orazi (Do Cinema), Gianluca Giannelli e Fabia Bettini (Alice nella Città). Masterclass, incontri con i protagonisti del settore e momenti di mentoring permetteranno a nuovi talenti emergenti di entrare in contatto diretto con il mondo dell’audiovisivo.



Nell’ambito di Marateale nasce quest’anno il CineCampus a Policoro, un progetto formativo realizzato con il Circolo Velico Lucano e il C.S.I. – Centro Sportivo Italiano, con la collaborazione della Lucana Film Commission e di APT Basilicata. L’iniziativa si propone di avvicinare i giovani ai linguaggi del cinema attraverso attività laboratoriali ed esperienziali legate al territorio.



Un'attenzione significativa sarà riservata anche al progetto "Marateale & Co.Re.Com. Academy: MaratealeLab", nato dal Protocollo d'Intesa tra Co.Re.Com. Basilicata e Associazione Cinema Mediterraneo. L'iniziativa propone attività dedicate ai linguaggi del cinema, dei media e delle nuove tecnologie, affrontando temi come cittadinanza digitale, cyberbullismo, disinformazione, hate speech e intelligenza artificiale, nell'ottica di promuovere un utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti della comunicazione.



Il festival coinvolgerà l’intero territorio con un ricco programma diffuso di eventi e anteprime che animerà non solo Maratea, ma anche Latronico, Sapri e Rivello. A partire dal 19 luglio, Sapri ospiterà un’arena estiva dedicata a proiezioni speciali, mentre le serate proseguiranno con il dj set di Rai Radio 2, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. A Rivello, invece, sono in programma due giornate speciali all’insegna della cultura e dello spettacolo, con una proposta che spazierà dai cortometraggi al teatro, fino alle performance musicali dal vivo.



I premi, come da tradizione, saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, da anni firma distintiva dei riconoscimenti ufficiali della manifestazione.



Il 20 luglio arriverà nelle librerie Marateale18 e la storia continua…, il primo libro dedicato a Marateale, scritto da Nicola Timpone e pubblicato da DeNigris Editore. Un racconto che celebra e ripercorre la straordinaria storia di una manifestazione diventata simbolo di cultura, cinema e promozione del territorio.



Marateale - Premio Internazionale è organizzato dall’Associazione Cinema Mediterraneo, ideato e diretto da Nicola Timpone, con il patrocinio di Comune di Maratea, Comune di Latronico, Comune di Rivello, Comune di Trecchina e Comune di Sapri, insieme a Regione Basilicata, Ministero della Cultura, Cinecittà, Lucana Film Commission, APT Basilicata e CNA.



Fondamentale il sostegno degli sponsor Frecciarossa (Trenitalia), Enel, Eni, TIM, BPER Banca, Cotril, Terna, Acque del Sud e dei partner, tra cui Forbes.



Frecciarossa conferma per il sesto anno consecutivo la partnership con Marateale, a sostegno di un progetto che unisce cinema, cultura e valorizzazione del territorio.



Con oltre 270 collegamenti e fino a 28 corse bus nei weekend estivi, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia. In particolare, sono previsti oltre 140 treni e oltre 70mila posti al giorno per il Sud, con un maggior numero di fermate nelle località di mare più visitate come Agropoli, Pisciotta, Sapri, Vallo della Lucania, Scalea, Monopoli, Fasano, Ostuni. Per Maratea, infine, sono previsti 2 collegamenti Frecciarossa giornalieri e 4 collegamenti periodici estivi fino al 13 settembre.



Ulteriori ospiti, anteprime e iniziative saranno annunciati nei prossimi giorni, a completamento di un’edizione che si preannuncia ricca di incontri e contenuti.



Giunto alla sua XVIII edizione, Marateale continua a guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici, promuovendo il cinema e la cultura in una dimensione sempre più internazionale.