POLITICA UTILITIES La nuova legge elettorale approda alla Camera



Aperta la discussione generale a Montecitorio. Sono diversi i nodi che restano ancora da sciogliere prima del voto vero e proprio, che dovrebbe partire dal 7 luglio



La riforma della legge elettorale è arrivata in Aula alla Camera, dove si è aperta la discussione generale, ma diversi nodi restano ancora da sciogliere prima del voto vero e proprio, che dovrebbe partire dal 7 luglio. Il principale punto di frizione riguarda le preferenze, un tema che divide sia la maggioranza che le opposizioni: Lega e Forza Italia restano contrarie alla loro introduzione, mentre Fratelli d'Italia non avrebbe dubbi sulla linea da seguire. Entro il giorno precedente all'avvio delle votazioni, il partito della premier dovrà decidere se formalizzare o meno un proprio emendamento sul tema.



Il nuovo testo, ribattezzato Bignami bis dal nome del relatore, punta a superare l'attuale sistema misto, eliminando i collegi uninominali maggioritari in favore di un impianto interamente proporzionale, corretto da un premio di governabilità. Il premio, pari a settanta seggi alla Camera e trentacinque al Senato, andrebbe alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento: se i risultati tra Camera e Senato fossero diversi, oppure se nessuno raggiungesse quella soglia, si tornerebbe a un riparto interamente proporzionale dei seggi. Rispetto alla prima versione del testo è stata eliminata anche l'ipotesi di un ballottaggio tra le due coalizioni più votate. È stato inoltre abbassato il tetto massimo di seggi assegnabili attraverso il premio, che scende da 230 a 220 alla Camera e da 114 a 113 al Senato, in modo da evitare che chi vince possa arrivare a controllare il 60% dei seggi complessivi. Confermata la soglia di accesso al 3% a livello nazionale per le liste coalizzate, con un meccanismo di salvaguardia pensato per la lista più votata all'interno di una coalizione anche quando resti sotto quella soglia. Dal calcolo nazionale dei voti restano invece esclusi i risultati registrati in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.



Tra le norme più contestate dalle opposizioni c'è quella che estende l'esenzione dalla raccolta delle firme necessarie per presentare le liste ai partiti che abbiano costituito un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere entro la fine del 2025, superando la regola attuale che richiede la presenza in entrambi i rami del Parlamento. La norma, soprannominata anti-Vannacci, di fatto penalizza il partito Futuro Nazionale e anche +Europa, che dovranno quindi muoversi in anticipo per raccogliere le firme necessarie alla presentazione delle proprie liste.



Le opposizioni hanno protestato duramente per i tempi scelti dalla maggioranza per portare il provvedimento in Aula, parlando di un'ennesima forzatura che limiterebbe il confronto parlamentare su una materia tanto delicata. Anche un tentativo di mediazione del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che aveva proposto un rinvio di due o tre giorni, è stato respinto durante la conferenza dei capigruppo. Resta inoltre apertura la possibilità di qualche correzione su temi come il voto degli studenti fuori sede e quello degli italiani residenti all'estero, su cui la maggioranza si è detta ancora disponibile a intervenire. 26-06-2026



