CRONACA UTILITIES Roggero, bocciata la sospensione della pena



L'Ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di scarcerazione. "Non si ravvisa, né sono state indicate dalle difesa, le circostanza di necessità e di urgenza"



Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza con cui la difesa di Mario Roggero chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e per averne ferito un terzo, resterà quindi detenuto nel carcere di Bollate, dove si trova dallo scorso 17 luglio.



La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario reso complicato da un contrasto di competenza tra gli uffici di sorveglianza di Torino e Milano. La difesa, guidata dagli avvocati Stefano Marcolini e Sergio Novani, aveva presentato la prima istanza il 16 luglio, quando Roggero era ancora libero, rivolgendosi per questo alla Sorveglianza di Torino. Una volta che il gioielliere si è costituito in carcere a Bollate, gli atti erano stati trasmessi a Milano, che però li aveva rimandati indietro ritenendo che la competenza dovesse restare in Piemonte, dal momento che la richiesta era stata depositata quando l'uomo si trovava ancora in stato di libertà. Il fascicolo è così tornato sul tavolo della giudice di sorveglianza Elena Massucco, chiamata a decidere nel merito.



La richiesta della difesa puntava a ottenere una sospensione temporanea della detenzione, per un massimo di sei mesi, in attesa che il presidente della Repubblica si pronunci sulla domanda di grazia presentata dalla moglie di Roggero, Mariangela Sandrone. Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, Marco Viglino, aveva spiegato che un'eventuale decisione favorevole sarebbe stata immediatamente esecutiva, permettendo al gioielliere di lasciare subito il carcere. Non è stato però questo l'esito: la giudice ha ritenuto di non accogliere l'istanza, valutando elementi come la pericolosità sociale e il percorso di resipiscenza del condannato, criteri centrali in questo tipo di provvedimento.



Il differimento della pena, disciplinato dall'articolo 147 del codice penale, è uno strumento previsto dall'ordinamento ma applicato raramente in casi come questo, normalmente riservato a situazioni di grave infermità fisica o incompatibilità con il regime carcerario. Sul piano economico, intanto, restano da versare ai familiari delle vittime circa 480mila euro di risarcimento su un totale di 780mila euro stabiliti dalla sentenza, per garantire i quali la giustizia ha già sequestrato beni immobili per circa un milione di euro e 50mila euro depositati su un conto in Tunisia.



La vicenda ha acceso un forte dibattito pubblico, con esponenti del centrodestra che hanno chiesto la scarcerazione di Roggero e l'Associazione nazionale magistrati che ha denunciato un clima di minacce e insulti nei confronti dei giudici che hanno seguito il caso nei diversi gradi di giudizio. Resta ora aperta la strada della domanda di grazia al Quirinale, l'unico procedimento tuttora pendente che potrebbe modificare la situazione detentiva del gioielliere. 22-07-2026



